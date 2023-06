Internationaux de France : « Tout le monde s’y attendait »

Stefanos Tsitsipas a déclaré que le match très attendu entre lui et le numéro un mondial Carlos Alcaraz en quarts de finale de Roland-Garros est celui qui a retenu l’attention de tous.

La tête de série n ° 5 grecque était sur son match dimanche soir, battant le qualifié Sebastian Ofner 7-5, 6-3, 6-0 dans un match droit, organisant une confrontation en quart de finale à succès contre Alcaraz, le vainqueur pouvant rencontrer Novak Djokovic pour une place en finale.

« Je pense que tout le monde s’y attendait, n’est-ce pas ? Et c’est ici. C’est parti », a déclaré Tsitsipas aux journalistes à Roland-Garros.

Alcaraz a possédé son tête-à-tête contre Tsitsipas, à commencer par ce qui a été la victoire décisive du jeune Espagnol au troisième tour de l’US Open en 2021, Alcaraz l’emportant dans un bris d’égalité au cinquième set.

L’Espagnol détient un record de 4-0 face à face contre Tsitsipas au total, y compris une victoire en deux sets lors de la finale de Barcelone plus tôt cette saison sur terre battue.

Le Grec a en outre déclaré que le jeune Espagnol est actuellement le plus grand adversaire car il pose un obstacle et une difficulté importants pour tout joueur visant à rivaliser avec lui.

« Je dois jouer un bon tennis. Carlos est quelqu’un qui ne va pas vous donner des lacunes où son attention n’est pas là. Il est très hyper, très énergique. Il ajoute beaucoup de cela dans les rallyes », a déclaré Tsitsipas.

« En ce moment, il est l’un des plus grands obstacles et défis auxquels un joueur peut faire face. Cela nous pousse tous à être meilleurs. Des rivalités comme celle-ci, c’est la chose la plus difficile que vous puissiez avoir dans notre sport », a-t-il ajouté.

Tsitsipas a atteint au moins les quarts de finale lors de trois de ses quatre dernières apparitions au majeur sur terre battue. Le joueur de 24 ans a joué son meilleur tennis dans les tournois majeurs cette saison, s’étant également qualifié pour la finale de l’Open d’Australie.

