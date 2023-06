Internationaux de France: Novak Djokovic qualifié pour la finale de dimanche après les espoirs de Carlos Alcaraz entravés par une crampe | Actualités Tennis

Novak Djokovic est resté sur la bonne voie pour un 23e titre record du Grand Chelem de manière anti-climatique alors que les espoirs de Roland-Garros de Carlos Alcaraz étaient entravés par des crampes.

Alcaraz venait de remporter un deuxième set électrisant pour égaliser le match très attendu et il semblait qu’il pourrait prendre l’ascendant lorsque, après avoir frappé un coup droit, sa jambe droite s’est grippée.

Le joueur de 20 ans a d’abord semblé incapable de bouger, mais a finalement regagné son siège en boitant et a été contraint de renoncer à un match de service afin de se faire soigner.

La foule s’est moquée en réalisant que le match avait été attribué à Djokovic, mais c’était le moindre des problèmes d’Alcaraz, avec l’Espagnol, qui avait épaté Philippe Chatrier avec son incroyable mouvement et son dynamisme, réduit à un peu plus que la marche.

Il a choisi de ne pas prendre sa retraite mais n’a pu offrir que peu de défi à Djokovic par la suite et n’a remporté qu’un seul match de plus, le Serbe remportant une victoire 6-3 5-7 6-1 6-1 pour se qualifier pour sa septième finale sur la terre battue parisienne.

Djokovic, qui n’a pas perdu un match du Grand Chelem depuis les quarts de finale ici l’année dernière, a déclaré : « D’abord et avant tout, je dois dire pas de chance à Carlos. À ce niveau, la dernière chose que vous voulez, ce sont des crampes. Je ressens pour lui , je suis désolé et j’espère qu’il pourra récupérer et revenir très bientôt.

« Je lui ai dit au filet, il sait à quel point il est jeune. Il va gagner ce tournoi, j’en suis sûr, de très nombreuses fois. C’est un joueur incroyable. C’est évidemment difficile pour lui de ne pas savoir s’il doit finir le match mais bravo à lui pour sa combativité.

« Vers la fin du deuxième set, je ne me sentais pas frais du tout. Nous nous sommes disputés et puis cette chose s’est produite. J’ai juste essayé de rester concentré. J’ai vu qu’il avait du mal mais je ne voulais pas trop réfléchir ce qui se passe de l’autre côté du filet.

« Je suis incroyablement fier d’atteindre une autre finale. »

En route vers une autre finale Novak Djokovic a disputé sa septième finale à Roland-Garros, éclipsant Bjorn Borg qui l’avait fait six fois dans sa carrière – seul Rafael Nadal à 14 ans en a plus dans l’ère Open.

Ce fut une énorme déception car le concours avait été à la hauteur du battage médiatique massif, le duo se rencontrant pour la première fois dans un Grand Chelem et seulement la deuxième fois.

Le match a vraiment pris vie dans le troisième match du deuxième set quand Alcaraz a réussi l’un des tirs les plus scandaleux jamais vus lors d’un Chelem.

Après avoir été traîné court et large par un amorti de Djokovic, le Serbe semblait avoir envoyé un vainqueur dans le court ouvert, mais Alcaraz avait d’autres idées, pas seulement pour atteindre le ballon sur la glissade mais, tout en voyageant toujours dans la mauvaise direction, se tordant et donner un coup droit à l’intérieur de la ligne de touche.

Image:

Alcaraz a joué l’un des meilleurs coups de tous les temps lors de sa défaite en quatre sets à Roland Garros





Djokovic ne pouvait que rire et applaudir pendant qu’Alcaraz s’imprégnait de l’adulation.

C’est Djokovic qui a appelé l’entraîneur après le septième match pour un traitement à son avant-bras droit et Alcaraz a finalement décroché son sixième point de break pour avancer 5-3.

L’Espagnol forçait le rythme et commençait à avoir un succès significatif avec son amorti signature, mais Djokovic est la bête la plus coriace et il est revenu avec un revers gagnant percé sur toute la ligne.

Image:

Alcaraz a forcé trois points de set lors du match suivant, mais Djokovic les a tous sauvés, et il aurait peut-être réclamé le set s’il avait pris un point de break lors du prochain match, mais a abandonné de manière inhabituelle un revers de routine.

Alcaraz a tenu et a ensuite remonté 0-40, cette fois en tirant l’erreur de Djokovic alors qu’il égalisait le match.

L’histoire en ligne Djokovic tentera de remporter son troisième titre à Roland Garros et deviendra le premier homme de l’histoire à remporter chaque épreuve du Grand Chelem au moins trois fois.

À ce stade, il semblait que le concours avait encore une longue distance à parcourir, mais quelques minutes plus tard, il était effectivement terminé.

L’Espagnol s’est frayé un chemin à travers le reste du troisième set dans ce qui semblait être une tentative futile de continuer, puis a pris une longue pause dans la salle de bain, se donnant tout le temps qu’il pouvait pour récupérer d’une manière ou d’une autre.

Il s’est certainement mieux déplacé au début du quatrième set, mais pas assez bien et Djokovic s’est assuré qu’il ne trouvait pas de moyen de revenir dans le match, ne perdant pas un autre match jusqu’à ce qu’il soit mené 5-0.