Internationaux de France : Novak Djokovic atteint les quarts de finale où Karen Khachanov attend | Actualité Tennis

Novak Djokovic a eu une journée facile au bureau alors qu’il passait devant Juan Pablo Varillas et dans un 17e quart de finale record de Roland-Garros – contre Karen Khachanov.

Le champion du Grand Chelem à 22 reprises a été poussé extrêmement fort par Alejandro Davidovich Fokina lors de son match précédent et a eu des difficultés physiques, mais il n’y a pas eu de telles inquiétudes lors d’une victoire 6-3 6-2 6-2 contre le Péruvien Varillas.

Djokovic a pris une avance de 4-0 et la seule fois où il a semblé mal à l’aise, c’est lorsque Varillas a remporté deux matchs de suite et a forcé un point de rupture dans le suivant.

La troisième tête de série, qui a critiqué la foule pour avoir hué alors qu’il avait pris un temps mort médical lors de son match précédent, a de nouveau été raillée pour sa réaction et a mis sa main contre son oreille après avoir remporté le point suivant.

Il y a eu beaucoup d’acclamations à la fin, cependant, alors que Djokovic a remporté la victoire après une heure et 57 minutes.

Double champion à Paris, Djokovic a maintenant atteint les huit derniers à Paris pour une 17e fois record, un plus que le champion à 14 reprises Rafael Nadal qui est absent cette année en raison d’une blessure.

Khachanov a montré une bonne résilience pour battre l’Italien Lorenzo Sonego 1-6 6-4 7-6 (9-7) 6-1 et atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois.

La 11e tête de série russe a semblé de mauvaise humeur dans le premier set avant de trouver sa gamme sur le court Suzanne Lenglen, utilisant son coup droit avec un effet dévastateur.

Sonego ne s’est jamais remis d’avoir perdu un avantage de 4-0 lors du bris d’égalité du troisième set, qui s’est avéré être le tournant d’une rencontre divertissante.

« Après le premier set et demi, je me suis dit, qu’est-ce que je fais ici, il frappait partout alors j’ai décidé que tout ce que je pouvais faire était de me battre », a déclaré le Russe, qui s’est qualifié pour le dernier carré du deux derniers tournois du Grand Chelem à New York et Melbourne.

Image:

Anastasia Pavlyuchenkova a riposté au bord du gouffre pour remporter une impressionnante victoire de retour





Anastasia Pavlyuchenkova creusé profondément pour revenir en quart de finale pour la première fois depuis qu’elle a terminé deuxième ici il y a deux ans.

Pavlyuchenkova, qui a été battue lors de la finale 2021 par la Tchèque Barbora Krejcikova, a de nouveau été testée par la 28e tête de série Elise Mertens mais s’est ralliée après un set et une pause pour sceller une victoire 3-6 7-6 (7-3) 6-3 en un peu plus de trois heures.

Karolina Muchova a remporté une victoire 6-4 6-3 sur l’heureuse perdante russe Elina Avanesyan pour se qualifier pour une rencontre contre Pavlyuchenkova.