Internationaux de France: Karolina Muchova remporte le marathon contre Aryna Sabalenka pour atteindre la première finale du Grand Chelem | Actualités Tennis

La Tchèque Karolina Muchova a sauvé une balle de match avant de revenir au bord du gouffre contre Aryna Sabalenka pour atteindre la finale du simple féminin de Roland-Garros où elle affrontera la championne en titre Iga Swiatek.

Muchova, le numéro 43 mondial, a remporté 20 des 24 derniers points pour bouleverser la deuxième tête de série 7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 7-5 dans un concours d’une durée de trois heures et 13 minutes, tandis que Swiatek a été de loin sa meilleure bataille du tournoi jusqu’à présent par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia avant que la numéro 1 mondiale ne s’impose 6-2 7-6 (9-7).

Sabalenka, qui tentait de remporter des titres consécutifs du Grand Chelem après avoir remporté le trophée de l’Open d’Australie, semble avoir tourné les choses en sa faveur mais s’est resserrée en vue de la ligne et Muchova l’a fait payer.

La joueuse de 26 ans est la quatrième femme la moins bien classée à atteindre la finale ici, alors que c’est la cinquième année consécutive que la finale mettra en vedette une joueuse non classée.

Pour la cinquième année consécutive, Roland Garros aura une première finaliste en simple dames 2023 : Karolina Muchova 2022 : Coco Gauff 2021 : Barbora Krejcikova et Anastasia Pavlyuchenkova 2020 : Iga Swiatek 2019 : Ashleigh Barty et Marketa Vondrousova

Un Muchova ravi a déclaré: « Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. L’atmosphère, c’est incroyable. J’ai juste essayé de continuer à me battre et ça a marché. Je suis tellement heureux. »

La Tchèque disputait sa deuxième demi-finale majeure après avoir également atteint les quatre derniers à l’Open d’Australie en 2021, mais des blessures l’ont sévèrement restreinte l’année dernière, son classement passant en dehors du top 200.

Image:

Muchova a sauvé une balle de match et a produit un retour émouvant malgré des problèmes de jambe pour remporter une rencontre classique





Cependant, Muchova a grimpé rapidement cette année et peut entrer dans le top 10 en soulevant le trophée.

Sabalenka, qui a attiré l’attention hors du terrain pour s’être retirée des fonctions médiatiques après avoir été interrogée sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début du tournoi par un journaliste, a pris le départ le plus rapide, mais Muchova a progressé régulièrement dans le match et a fait le premier grand pas. , brisant pour 5-4.

Sabalenka est revenue immédiatement, cependant, une gagnante en coup droit sauvant un point de consigne, puis des coups de fond plus croquants lui ont valu le break.

C’était un combat irrésistible entre la puissance brute et l’agressivité de Sabalenka et les compétences plus subtiles de Muchova, qui a fait une démonstration magistrale d’utilisation d’angles et de changements de direction tout en étant très disposée à venir au filet.

Elle n’est pas non plus opposée à un gagnant et en a produit un du tiroir du haut sur son deuxième point de consigne à 6-5 dans le tie-break, forant un revers sur toute la ligne.

Muchova a ensuite exploité la déception de son adversaire pour breaker en début de seconde, et l’ancienne Sabalenka aurait pu retomber rapidement dans un déluge d’erreurs.

Mais la Biélorusse a battu ses plus grands rivaux cette saison avec un engagement inébranlable à attaquer le tennis et elle s’est bien regroupée.

De 0-2, elle a pris une avance de 4-3 seulement pour que Muchova rebondisse, mais Sabalenka a servi avec confiance deux fois pour rester dans le match, établissant un autre tie-break.

Les nerfs étaient évidents des deux côtés et Sabalenka a commis une double faute sur son premier point de consigne, mais a repoussé un overhead sur le second.

Image:

Sabalenka semblait être en contrôle à 5-2 dans le troisième set





La deuxième tête de série a sondé pour une pause immédiate au début du match décisif et, bien que Muchova ait superbement résisté à cela, une pause pour 4-2 a donné à Sabalenka un peu de lumière.

Le match s’est terminé lorsqu’elle a forcé une première balle de match à 5-2 mais Muchova l’a sauvée avec confiance, et Sabalenka est alors devenue énervée, lançant son pire jeu de service du match.

À 5-5, Sabalenka, qui a surmonté les yips au service l’an dernier, a envoyé des doubles fautes consécutives et Muchova a saisi son opportunité.

Swiatek en route pour le triplé de Roland Garros

Image:

Iga Swiatek a remporté de loin sa meilleure bataille du tournoi jusqu’à présent





La Brésilienne Haddad Maia a montré son intention dès le premier match, brisant Swiatek à l’amour, mais la Polonaise a déjà un bilan formidable à Roland Garros et a riposté rapidement et fortement pour remporter le premier set.

La seconde a été une véritable bataille de ding-dong, Haddad Maia avançant 3-1 et poussant pour une autre pause après que Swiatek, qui n’avait pas perdu plus de quatre jeux dans un set, ait riposté.

C’était une histoire similaire dans le tie-break, avec Haddad Maia menant 5-3 et créant un point de consigne à 6-5, mais elle a marqué un coup droit serré.

La 14e tête de série a produit un coup droit époustouflant sur toute la ligne pour sauver la première balle de match de Swiatek, mais à la seconde, elle a repoussé un coup droit pour remporter la victoire.