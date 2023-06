Internationaux de France: Iga Swiatek jouit d’une nouvelle croyance après une victoire impressionnante sur Karolina Muchova | Actualités Tennis

Iga Swiatek a acquis une nouvelle confiance en sa propre force après avoir traversé une lutte intense pour battre Karolina Muchova et terminer son tour du chapeau à Roland-Garros.

La Polonaise de 22 ans a consolidé son statut de meilleure joueuse du monde, notamment sur terre battue, avec son troisième titre en quatre ans à Roland Garros.

Mais ce fut de loin la plus difficile de ses finales du Grand Chelem, avec la Tchèque Muchova, non classée, qui a lutté après un set et 3-0 pour forcer un décideur.

Muchova a mené deux fois par un break mais Swiatek a refusé d’être battu, l’emportant finalement 6-2 5-7 6-4 après deux heures et 46 minutes et s’accroupissant sur la terre battue en larmes.

Image:

Iga Swiatek a remporté l’Open de France samedi





« Je ressens toutes ces émotions différentes en ce moment », a déclaré Swiatek. « C’est assez surréaliste, tout. Mais le match a été vraiment intense, avec beaucoup de hauts et de bas. Des moments stressants et des retours. Je suis donc assez heureux qu’à la fin j’ai pu être solide lors de ces quelques derniers matchs et le terminer.

« Mais Karolina a vraiment bien joué. C’était un gros défi. Je suis heureux et très fier de l’avoir fait. Celui-ci, c’est sûr, c’était un peu plus difficile en termes de blessures et de pression, et aussi à venir revenir à ce tournoi en tant que champion en titre.

« Je suis heureux d’avoir si bien terminé tout le swing sur terre battue et d’avoir en quelque sorte survécu. Je suppose que je ne douterai plus jamais de ma force. »

Image:

Swiatek, à droite, embrasse Karolina Muchova après sa courte victoire





Swiatek est la première femme depuis Justine Henin en 2007 à défendre avec succès son titre sur la terre battue parisienne et rejoint Naomi Osaka sur quatre titres du Grand Chelem – Venus Williams avec sept est la seule joueuse active à en détenir plus. Elle égale Osaka et Monica Seles, entre-temps, en tant que seules femmes de l’ère ouverte à avoir remporté chacune de leurs quatre premières finales de chelem.

Muchova, une joueuse de 26 ans classée 43, a réalisé la performance de sa vie en battant la deuxième tête de série Aryna Sabalenka en demi-finale, sauvant une balle de match et ripostant de 5-2 dans le set décisif.

Elle a pris un départ lent et cela semblait être une autre course confortable dans une finale de chelem pour Swiatek, mais de 3-0 dans le deuxième set, l’élan a changé. Muchova a commencé à imposer beaucoup plus son jeu intelligent sur le match tandis que Swiatek s’est resserrée, faisant une double faute pour donner à son adversaire la chance de servir pour le set à 5-4.

Image:

La victoire de Swiatek prolonge son avantage au sommet du classement mondial





Muchova n’a pas pu saisir sa première occasion, mais un autre match chancelant de Swiatek lui a donné une seconde chance et cette fois, elle a franchi la ligne, décrochant son troisième point de set après un superbe rallye sur tous les terrains.

Elle a profité de son élan au début du match décisif en prenant une avance de 2-0 alors que Swiatek menaçait d’imploser, mais la joueuse de 22 ans s’est rapidement ressaisie pour égaliser. Ils ont de nouveau échangé des breaks lors des septième et huitième matchs et Swiatek a repris l’ascendant lorsqu’elle a combattu un autre point de break pour tenir 5-4.

La pression de servir pour rester dans la compétition s’est avérée trop forte pour Muchova, qui a commis trois erreurs avant de commettre une double faute sur la balle de match dans une fin cruelle d’une finale absorbante.

Image:

Le couvercle est tombé lorsque Swiatek a soulevé le trophée pour la troisième fois !





« Je me sentais assez confiant avec mon jeu dans le deuxième set mais je savais aussi que ce n’était qu’une pause », a ajouté Swiatek. « Je devais donc rester constamment consciente et prête à tout, surtout à jouer contre Karolina, sachant qu’elle est revenue de situations vraiment folles dans ce tournoi.

« Dans le troisième set, je ne voulais pas avoir de regrets pour le deuxième. J’ai juste regardé vers l’avant et je me suis dit: » OK, je vais juste tout donner. Pas de réflexion, pas d’analyse, jouez simplement à mon jeu, utilisez mon intuition », et cela m’a vraiment aidé. »

Muchova a été submergé par l’émotion lors de la cérémonie de remise des trophées tandis que Swiatek a dû faire deux tentatives pour soulever le trophée après avoir laissé tomber le couvercle lors de la première tentative.

« Honnêtement, j’avais l’impression de le tenir avec mon doigt, alors je suppose que toutes ces émotions ont causé cela », a-t-elle déclaré. « Désolé, je ne veux pas manquer de respect. Je suis content que le trophée Suzanne Lenglen se passe bien et que cela ne se reproduira probablement pas, mais nous verrons. J’espère juste que j’aurai une chance de tenir recommencer dans les années à venir. »