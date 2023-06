Internationaux de France : Iga Swiatek bat Karolina Muchova pour remporter son troisième titre à Roland Garros | Actualités Tennis

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a scellé un triplé de titres à Roland-Garros et quatrième à un Grand Chelem après avoir devancé samedi la Tchèque Karolina Muchova.

La Polonaise de 22 ans a consolidé son statut de meilleure joueuse du monde, notamment sur terre battue, avec son troisième titre en quatre ans à Roland Garros en combattant Karolina Muchova pour s’imposer 6-2 5-7 6-4 après deux heures et 46 minutes.

Ce fut de loin la plus difficile de ses finales du Grand Chelem, avec la Tchèque Muchova, non classée, qui a lutté après un set et 3-0 pour forcer un décideur.

Muchova a mené deux fois par une pause mais Swiatek a refusé d’être battu, l’emportant finalement avant de s’accroupir sur la terre battue en larmes.

Iga Swiatek à 22 ans… La plus jeune depuis Monica Seles à remporter des titres consécutifs à Roland Garros. Première femme à défendre le titre depuis Justine Henin. Rejoint Seles et Naomi Osaka en tant que seules femmes de l’Open Era à avoir remporté leurs quatre premières finales de Chelem. La plus jeune à quatre titres en Grand Chelem depuis Serena Williams.

Elle est la première femme depuis Justine Henin en 2007 à défendre avec succès son titre sur la terre battue parisienne et rejoint Naomi Osaka sur quatre titres du Grand Chelem – la vétéran Venus Williams avec sept est la seule joueuse active à en détenir plus.

Muchova a pris un départ très nerveux et il est apparu que Swiatek ne rencontrerait que peu de résistance, mais Muchova s’est inscrit au tableau lors du quatrième jeu et le reste du premier set a été compétitif.

La Tchèque a montré la variété qu’elle a dans son match contre Sabalenka, gardant la championne de l’Open d’Australie déséquilibrée avec son talent sur le terrain et sa volonté de venir au filet, et elle a produit des moments remarquables ici.

Il y avait tout simplement trop d’erreurs directes, cependant, tandis que Swiatek était capable de garder sa position préférée au milieu de la ligne de base et de dicter avec son coup droit lourd.

Une deuxième pause de service a donné à Swiatek le premier set, faisant d’elle la première joueuse, homme ou femme, à remporter ses sept premiers sets en finale du Grand Chelem.

Lorsqu’elle a de nouveau pris les devants 3-0 dans le deuxième, il semblait que le numéro huit n’était pas loin, mais Muchova a creusé et a brisé Swiatek pour la première fois au cinquième jeu avec un coup droit brillant.

La majorité de la foule voulait qu’elle prolonge Swiatek plus loin et soudain, c’est la Polonaise qui ressentait la tension, avec une double faute donnant à Muchova la chance de servir pour le set.

Elle n’a pas pu le supporter, mais un autre match chancelant de Swiatek lui a donné une seconde chance et cette fois, elle a franchi la ligne, décrochant son troisième point de set après un superbe rallye sur tous les terrains.

Muchova a beaucoup souffert de blessures au cours de sa carrière et ce n’est que l’année dernière que les médecins lui ont dit qu’elle pourrait devoir abandonner le match.

Elle a profité de son élan au début du match décisif en prenant une avance de 2-0 alors que Swiatek menaçait d’imploser, mais la joueuse de 22 ans s’est rapidement ressaisie pour égaliser.

Ils ont de nouveau échangé des breaks lors des septième et huitième matchs, Muchova étant incapable de se retirer, et Swiatek a repris l’ascendant lorsqu’elle a combattu un autre point de break pour tenir 5-4.

La pression de servir pour rester dans la compétition s’est avérée trop forte pour Muchova, qui a commis trois erreurs avant de commettre une double faute sur la balle de match dans une fin cruelle d’une finale absorbante.