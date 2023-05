Internationaux de France : Daniil Medvedev choqué par le Brésilien Thiago Seyboth Wild à Roland Garros | Actualités Tennis

La deuxième tête de série, Daniil Medvedev, a vu ses espoirs de Roland-Garros se terminer par une défaite choc au premier tour contre le numéro 172 mondial brésilien Thiago Seyboth Wild mardi.

Le qualificatif a mis fin aux espoirs de Medvedev de remporter une deuxième finale du Grand Chelem avec une victoire 7-6 (7-5) 6-7 (6-8) 2-6 6-3 6-4 après quatre heures et 15 minutes.

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : football, F1, boxe, cricket, golf, tennis, rugby à XIII, rugby à XV, NFL, NBA, fléchettes, netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.