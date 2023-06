Internationaux de France: Aryna Sabalenka saute la conférence de presse d’après-match citant «la santé mentale et le bien-être» | Actualités Tennis

Aryna Sabalenka s’est retirée d’une conférence de presse d’après-match à Roland-Garros « pour ma propre santé mentale et mon bien-être ».

Sabalenka, la n ° 2 mondiale aux gros services, a battu la Russe Rakhimova 6-2 6-2 sur un Court Philippe Chatrier ensoleillé plus tôt vendredi.

Mais la Biélorusse s’est ensuite retirée d’une conférence de presse d’après-match en déclarant : « Pour ma propre santé mentale et mon bien-être, j’ai décidé de me sortir de cette situation aujourd’hui, et le tournoi m’a soutenu dans cette décision. »

Sabalenka a plutôt publié une interview avec les organisateurs du tournoi dans laquelle elle a déclaré qu’elle ne s’était pas sentie en sécurité lors d’une conférence de presse mercredi – un événement où elle a été interrogée sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le rôle de son pays en tant que point de départ pour les troupes et les armes russes.

« Mercredi, je ne me sentais pas en sécurité en conférence de presse », a-t-elle déclaré.

La championne de l’Open d’Australie a ajouté que son choix de ne pas participer à la conférence de presse de vendredi était soutenu par les organisateurs de l’Open de France.

