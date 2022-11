Internationaux d’automne: Stuart Hogg commencera à l’arrière alors que l’Écosse changera six pour les Fidji | Actualités du rugby à XV

Stuart Hogg est sur le point de commencer pour l’Ecosse un arrière latéral

Le meilleur buteur d’essais écossais Stuart Hogg fera sa première apparition internationale de la saison et Adam Hastings sera de retour pour débuter contre les Fidji samedi.

Écosse: 15. Stuart Hogg, 14. Darcy Graham, 13. Chris Harris (vice-capitaine), 12. Cameron Redpath, 11. Duhan van der Merwe, 10. Adam Hastings, 9. Ali Price, 1. Pierre Schoeman, 2. George Turner, 3. Zander Fagerson, 4. Richie Gray, 5. Grant Gilchrist (vice-capitaine), 6. Jamie Ritchie (capitaine) 7. Hamish Watson, 8. Matt Fagerson.

Remplaçants: 16. Ewan Ashman, 17. Rory Sutherland, 18. Murphy Walker, 19. Jonny Gray, 20. Jack Dempsey, 21. Ben White, 22. Blair Kinghorn, 23. Sione Tuipulotu.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.