Internationaux d’automne : Romain Ntamack et Cyril Baille titulaires pour la France face à l’Australie à Paris | Actualités du rugby à XV

Romain Ntamack revient pour rejoindre le capitaine Antoine Dupont en demi-arrière

Romain Ntamack entre directement dans le XV de départ français alors que les Bleus cherchent à remporter 11 victoires consécutives lorsqu’ils affronteront l’Australie à Paris samedi.

Ntamack s’est blessé à la cheville début septembre et n’a plus joué dans le Top 14 depuis. Cyril Baille est un autre membre de la formation de départ de la France qui arrive avec un temps de jeu limité en raison d’un problème à l’aine.

Antoine Dupont dirigera l’équipe de neuf aux côtés de Ntamack, Jonathan Danty et Gaël Fickou se rejoignant au milieu de terrain.

Le verrou toulousain Thibaud Flament rejoindra Cameron Woki du Racing 92 au deuxième rang, après que Paul Willemse a raté l’écart en raison d’un problème à la cuisse.

Ailleurs, Thomas Ramos a été sélectionné comme arrière latéral suite à la blessure à la cheville de Melvyn Jaminet.

Internationaux d’automne de France samedi 5 novembre France vs Australie 20h samedi 12 novembre France vs Afrique du Sud 20h dimanche 20 novembre La France contre le Japon 13h

Charles Ollivon, qui a raté la campagne triomphale des Six Nations en France en raison d’une longue absence pour blessure, commence au troisième ligne et rejoint Gregory Alldritt et Anthony Jelonch dans la rangée arrière.

Yoram Moefana, Damian Penaud, Ollivon et Flament conservent leurs places de la dernière sortie de la France contre le Japon à Tokyo, lorsque les Blues étaient privés d’un certain nombre de joueurs de premier choix.

France: 15. Thomas Ramos, 14. Damian Penaud, 13. Gaël Fickou, 12. Jonathan Danty, 11. Yoram Moefana, 10. Romain Ntamack, 9. Antoine Dupont (capitaine), 1. Cyril Baille, 2. Julien Marchand, 3. Uini Atonio, 4. Cameron Woki, 5. Thibaud Flament, 6. Anthony Jelonch, 7. Charles Ollivon, 8. Gregory Alldritt

Remplaçants: 16 Peato Mauvaka, 17 Dany Priso, 18 Sipili Falatea, 19 Romain Taofifenua, 20 Kilian Geraci, 21 Sekou Macalou, 22 Maxime Lucu, 23 Matthieu Jalibert.

Kinghorn rate un penalty de dernière minute alors que l’Australie devance l’Écosse Blair Kinghorn a raté une chance de pénalité de dernière minute pour que l’Écosse batte l’Australie à Murrayfield, alors que les Wallabies tenaient 16-15.

Campbell prêt pour le premier départ de l’Australie à Paris

Jock Campbell fera son premier départ pour l’Australie après avoir été nommé comme l’un des quatre changements pour le match des Wallabies contre la France.

Campbell est sorti du banc pour ses débuts samedi dernier lors de la victoire 16-15 contre l’Écosse à Murrayfield, lorsque Tom Banks s’est blessé à la cheville et l’a remplacé dans l’un des trois changements dans le dos.

Lalakai Foketi remplace Hunter Paisami au centre et Nic White prend le relais en demi de mêlée de Tate McDermott.

Au premier rang, Taniela Tupou remplace Allan Alaalatoa, qui a été exclu après avoir subi une commotion cérébrale lors de la courte victoire du week-end dernier.

L’entraîneur des Wallabies, Dave Rennie, a déclaré que Campbell avait connu une excellente année pour le Queensland et l’équipe australienne A et avait gagné le droit de commencer.

“Bien que nous soyons heureux d’obtenir une victoire pour commencer la tournée, nous savons que nous avons beaucoup plus en nous et nous devrons être bien meilleurs samedi contre ce qui est probablement la meilleure équipe du monde”, a noté Rennie.

“Jouer la France à Paris à moins d’un an d’une Coupe du monde de rugby ici est une opportunité incroyable et nous étions tous excités.”

Australie: 15. Jock Campbell, 14. Andrew Kellaway, 13. Len Ikitau, 12. Lalakai Foketi, 11. Tom Wright, 10. Bernard Foley, 9.Nic White, 1.James Slipper (capitaine), 2.Dave Porecki, 3. Taniela Tupou, 4.Nick Frost, 5. Cadeyrn Neville, 6. Jed Holloway, 7. Michael Hooper, 8. Rob Valetini.

Remplaçants: 16.Folau Fainga’a, 17.Matt Gibbon, 18.Tom Robertson, 19.Will Skelton 20.Pete Samu, 21.Jake Gordon, 22.Hunter Paisami, 23. Reece Hodge.