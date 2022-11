Internationaux d’automne: Owen Farrell remportera la 100e sélection pour l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell atteindra un siècle de sélections anglaises samedi

Owen Farrell remportera sa 100e sélection pour l’Angleterre samedi alors qu’il mènera l’équipe contre la Nouvelle-Zélande.

Farrell sera rejoint au milieu de terrain anglais par un Manu Tuilagi de retour, qui a débuté sur le banc contre le Japon afin de gérer son temps de jeu.

Marcus Smith reste au demi d’ouverture avec Jack van Poortvliet à ses côtés au demi de mêlée. Ben Youngs est nommé sur le banc.

Le vice-capitaine Jack Nowell s’est remis d’une blessure à l’abdomen qui lui avait valu de manquer la rencontre du week-end dernier avec le Japon. Jonny May et Freddie Steward rejoindront Nowell dans les trois arrières anglais.

Son collègue vice-capitaine Ellis Genge reste au premier rang de l’Angleterre avec Kyle Sinckler et Luke Cowan-Dickie prêts à former une unité familière au premier rang.

Derrière eux, l’entraîneur-chef Eddie Jones ramène Maro Itoje au deuxième rang pour rejoindre Jonny Hill. Billy Vunipola reçoit le maillot n ° 8, ce qui signifie que Sam Simmonds passe au flanc aveugle et Tom Curry reste à l’ouverture.

Angleterre: 15. Freddie Steward, 14. Jack Nowell, 13. Manu Tuilagi, 12. Owen Farrell (capitaine), 11. Jonny May, 10. Marcus Smith, 9. Jack van Poortvliet, 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie , 3. Kyle Sinckler, 4. Maro Itoje, 5. Jonny Hill, 6. Sam Simmonds, 7. Tom Curry, 8. Billy Vunipola.

Remplaçants: 16. Jamie George, 17. Mako Vunipoa, 18. Will Stuart, 19. David Ribbans, 20. Jack Willis, 21. Ben Youngs, 22. Guy Porter, 23. Henry Slade.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre Angleterre 52-13 Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

