Internationaux d’automne: Louis Rees-Zammit fera le premier départ international pour le Pays de Galles à l’arrière latéral | Actualités du rugby à XV

Louis Rees-Zammit jouera pour la première fois en tant qu’arrière latéral pour le Pays de Galles

Louis Rees-Zammit débutera pour le Pays de Galles en tant qu’arrière latéral pour la première fois alors que Wayne Pivac nomme son équipe pour affronter l’Argentine samedi.

XV de Galles : 15. Louis Rees-Zammit, 14. Alex Cuthbert, 13. George North, 12. Nick Tompkins, 11. Rio Dyer, 10. Gareth Anscombe, 9. Tomos Williams, 1. Gareth Thomas, 2. Ken Owens, 3. Dillon Lewis, 4. Will Rowlands, 5. Adam Beard, 6. Dan Lydiate, 7. Justin Tipuric, 8. Taulupe Faletau.

Remplaçants: 16. Ryan Elias, 17. Rhodri Jones, 18. Sam Wainwright, 19. Ben Carter, 20. Jac Morgan, 21. Kieran Hardy, 22. Rhys Priestland, 23. Owen Watkin.

