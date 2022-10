Internationaux d’automne : l’Écossais Grant Gilchrist soutient Blair Kinghorn pour impressionner contre l’Australie | Actualités du rugby à XV

L’Écossais Blair Kinghorn entre dans l’équipe d’Écosse pour le choc de la série d’automne avec l’Australie

Grant Gilchrist a soutenu son coéquipier d’Édimbourg Blair Kinghorn pour assumer la responsabilité de remplacer Finn Russell en tant que n ° 10 écossais de la série d’automne.

Kinghorn devrait jouer au demi-volant lors du test de samedi à domicile contre l’Australie après que Gregor Townsend ait choisi de manière controversée de ne pas sélectionner Russell pour la prochaine série d’automne.

L’entraîneur-chef a laissé entendre que le meneur de jeu du Racing 92 manquait de “forme et de cohérence”, bien que la paire entretienne une relation tendue depuis un certain temps.

Townsend est sur le point de faire confiance à Kinghorn à la place et Gilchrist a écarté toute inquiétude selon laquelle le joueur de 25 ans – qui ne s’est converti en demi-mouche que l’année dernière – pourrait avoir du mal à faire face à l’examen minutieux auquel il sera soumis au cours du mois prochain.

“Je vois Blair jour après jour, et je vois la croissance de son jeu à 10 ans”, a déclaré Gilchrist. “C’est l’un des joueurs et des personnages les plus influents de notre équipe à Édimbourg. Nous comptons beaucoup sur lui et je sais ce qu’il peut apporter.

“Quand il fait cela, et qu’il applique cela à cet environnement, je n’ai aucun doute sur sa capacité à mener l’attaque et à diriger le jeu comme un 10. Sa capacité parle d’elle-même.”

La cohérence “le plus grand objectif” pour l’Ecosse

Après une forme encourageante jusqu’en 2021, l’Écosse a flatté de tromper cette année.

Lock Gilchrist admet qu’ils doivent faire preuve de plus de cohérence dans les moments clés s’ils veulent rivaliser régulièrement avec les meilleures nations.

“Nous avons montré dans la plupart des matchs auxquels nous avons joué, sinon tous, que lorsque nous obtenons la meilleure version de nous-mêmes, nous sommes assez bons pour battre n’importe quelle équipe”, a-t-il déclaré. “Je n’ai aucun doute là-dessus. Notre constance n’a pas été assez bonne.

“C’est ce sur quoi nous travaillons, à travers l’entraînement et les matchs, comment pouvons-nous obtenir la meilleure version de nous-mêmes sur le terrain ? Il y aura des minutes clés pendant lesquelles nous devrons être très bons et impitoyables.

“Tout au long de 2022, nous avons eu de grands moments contre nous, et si nous avions été meilleurs dans ces situations de pression, vous envisagez un ensemble de résultats très différent. C’est le plus grand objectif, cette cohérence. Et les grands moments dans les matchs de test, nous devons être vraiment bons dans ces moments-là. Les meilleures équipes sont particulièrement bonnes dans ces moments-là.

“Le genre de choses que nous avons examinées est notre réponse aux choses qui tournent mal dans un match. Il n’y a pas de 80 minutes parfaites, mais les meilleures équipes rebondissent, ne corrigent pas les erreurs. Vous ne pouvez pas aller d’erreur en erreur.

“Il s’agit d’avoir ce changement et la capacité au bon moment, de prendre les bonnes décisions. Nous devons trouver ces solutions dans le jeu. C’est ainsi que nous grandissons en équipe, et cela vient des seniors.”

L’Ecosse a remporté ses trois dernières rencontres avec l’Australie, dont une victoire 15-13 à BT Murrayfield en novembre dernier.

“Notre record récent a été exceptionnel, mais chaque fois que nous jouons à domicile, nous nous sentons responsables de jouer, pour notre pays et pour les gens qui regardent là-bas ou à domicile”, a déclaré Gilchrist. “Le record ne change rien, je suis sûr qu’ils vont nous tirer dessus.

“Ce sentiment qu’ils nous en doivent un, nous devons nous assurer que nous sommes prêts pour cela. Nous avons eu des performances exceptionnelles contre eux, mais il faut que ce soit une équipe de premier ordre avec des entraîneurs de premier ordre. Nous ‘ Je ne me fais pas d’illusions, ça doit être

nos meilleures performances.”