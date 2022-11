Internationaux d’automne: la France victorieuse du Japon pour produire une année 2022 invaincue | Actualités du rugby à XV

La victoire de la France sur le Japon lui assure de terminer l’année civile avec un record invaincu

La France a terminé 2022 invaincue après que deux essais de Damian Penaud les ont aidés à vaincre le Japon 35-17 lors de leur dernier match des Autumn Nations Series.

Après avoir déjà battu l’Australie et l’Afrique du Sud, les Bleus ont fait trois victoires sur trois dans la série et sont invaincus cette année.

Les hôtes de la Coupe du monde de l’année prochaine ont également remporté leur victoire sans leur capitaine suspendu, Antoine Dupont.

Le skipper remplaçant Charles Ollivon et Anthony Jelonch ont croisé pour les deux autres essais français et Thomas Ramos a lancé trois pénalités et trois conversions.

Les essais du Japon sont venus en seconde période de Naoto Saito et Siosaia Fifita avec Seungsin Lee obtenant plus de deux transformations et un penalty.

Le résultat a vu les Brave Blossoms infliger leur deuxième défaite de la série, après avoir perdu contre l’Angleterre le week-end dernier.

L’ailier Penaud a donné l’avantage aux hôtes après sept minutes, courant sur un coup de pied grubber de Romain Ntamack et se frappant le ballon avant de sprinter pour obtenir une touche alors qu’il menaçait de sortir des limites.

Ramos a inscrit plus de trois pénalités alors que la France s’étendait devant avant qu’Ollivon ne prolonge l’avance à 21-3 avec un essai sur le coup de la mi-temps.

Le Japon a marqué ses points en première mi-temps grâce à l’ouvreur Lee sur penalty, mais a rapidement réduit l’avance française trois minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque Saito est passé après la pause de Shogo Nakano.

Résultats France Autumn Nations Series France 30-29 Australie France 30-26 Afrique du Sud France 35-17 Japon

Le Japon a continué à paraître plus fort qu’à Twickenham le week-end dernier et a tenu les Français à distance jusqu’à l’heure de jeu lorsque Penaud a terminé un mouvement expansif pour son deuxième essai et son 21e en 37 internationaux.

Trois minutes plus tard, Fifita a pris la France au dépourvu et a dépassé de cinq mètres pour garder le Japon dans le match alors qu’ils réduisaient le déficit à 11 points.

Mais l’équipe locale s’est assurée d’une marge de victoire plus confortable lorsque Jelonch a terminé une série de passes courtes. Un fléau de la journée pour les Bleus a été de perdre le centre Gael Fickou à cause d’une blessure à la cheville au début du match.