Internationaux d’automne : Justin Tipuric dirigera le Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Justin Tipuric est de retour dans le XV du Pays de Galles pour la première fois depuis le Guinness Six Nations 2021 et dirigera l’équipe contre la Nouvelle-Zélande samedi.

Ken Owens et Leigh Halfpenny devraient faire leurs premières apparitions pour le Pays de Galles dans plus d’un an. Rio Dyer des Dragons est en lice pour sa première sélection internationale à partir de l’aile.

Pays de Galles: 15. Leigh Halfpenny, 14. Louis Rees-Zammit, 13. George North, 12. Nick Tompkins, 11. Rio Dyer, 10. Gareth Anscombe, 9. Tomos Williams, 1. Gareth Thomas, 2. Ken Owens, 3. Tomas Francis, 4. Will Rowlands, 5. Adam Beard, 6. Justin Tipuric (capitaine), 7. Tommy Reffell, 8. Taulupe Faletau.

Remplaçants: 16. Ryan Elias, 17. Nicky Smith, 18. Dillon Lews, 19. Alun Wyn Jones, 20. Christ Tshiunza, 21. Kieran Hardy, 22. Rhys Priestland, 23. Owen Watkin.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

