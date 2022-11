Internationaux d’automne: Johnny Sexton revient pour diriger l’Irlande contre l’Australie, Bundee Aki de retour sur le banc | Actualités du rugby à XV

L’Irlandais Johnny Sexton a raté la rencontre de l’équipe avec les Fidji en raison d’une jambe morte qu’il a subie contre l’Afrique du Sud

Johnny Sexton revient de blessure pour mener l’Irlande contre l’Australie samedi. Bundee Aki est à nouveau disponible après une suspension et figure sur le banc.

Irlande: 15. Hugo Keenan, 14. Mack Hansen, 13. Garry Ringrose, 12. Stuart McCloskey, 11. Jimmy O’Brien, 10. Johnny Sexton (capitaine), 9. Jamison Gibson Park, 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan , 3. Tadhg Furlong, 4. Tadhg Beirne, 5. James Ryan, 6. Peter O’Mahony, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris.

Remplaçants: 16. Rob Herring, 17. Cian Healy, 18. Finlay Bealham, 19. Joe McCarthy, 20. Jack Conan, 21. Craig Casey, 22. Jack Crowley, 23. Bundee Aki.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

