International saoudien: Abraham Ancer retient Cameron Young pour remporter l’événement Asian Tour par deux coups | Nouvelles du golf

Abraham Ancer a résisté au défi de Cameron Young pour remporter le PIF Saudi International

Abraham Ancer a résisté au défi de Cameron Young de remporter le PIF Saudi International de l’Asian Tour par deux coups et de remporter une victoire fil à fil.

Ancer avait deux coups d’avance sur Young après le troisième tour, mais la paire était à égalité à 19 sous sept trous au quatrième tour lorsque Young a réussi son quatrième birdie de la journée.

Cependant, Young a ensuite boguey le huitième et d’autres imperfections aux 13 et 15 – l’Américain a enregistré un double bogey sur le dernier trou – signifiaient que ses gains aux 16 et 18 étaient vains.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le seul bogey d’Ancer est survenu le neuvième et il a paré ses neuf derniers pour remporter sa cinquième victoire en carrière et le premier sur le circuit asiatique.

Les deux moins de 68 ans du Mexicain lui ont laissé 19 sous pour le tournoi, avec Young, qui a égalé le tour final d’Ancer, se terminant à 17 sous.

L’Australien Lucas Herbert a terminé troisième pour la deuxième semaine consécutive après s’être placé derrière Rory McIlroy et Patrick Reed au Dubai Desert Classic sur le DP World Tour lundi dernier.

L’Anglais Paul Casey a pris la cinquième place avec 13 sous avec un cinq sous 68 lors de la dernière journée.

Le seul coup dur du joueur de 45 ans est survenu lorsqu’il a doublé le 11e par cinq avec sept birdies et 10 pars autour de cela.