International Crown: les États-Unis se qualifient pour les demi-finales de l’International Crown alors que l’Angleterre termine dernière | Nouvelles du golf

Les États-Unis ont perdu la poule A face à la Suède, mais se sont tout de même qualifiés pour les demi-finales de l’épreuve par équipe de l’International Crown LPGA à San Francisco, tandis que l’Angleterre a terminé en bas de sa poule avec une seule victoire en six matches.

Les Américains (3-2-1) ont perdu un match à quatre balles et ont récupéré de moitié le deuxième match contre la Suède (5-0-1) dans le match par équipe, décrochant une place en demi-finale lorsque la Chine a perdu contre Angleterre.

Les États-Unis affronteront la Thaïlande, vainqueur de la poule B, en demi-finale dimanche tandis que la Suède affrontera l’Australie, deuxième de la Thaïlande – la seule équipe à être restée invaincue en poule (6-0-0).

La Thaïlande a balayé l’Australie samedi, et c’est désormais l’opposition thaïlandaise qui attend Lexi Thompson, l’Américaine devant affronter Atthaya Thitikul dimanche matin.

Patty Tavatanakit affrontera ensuite Lilia Vu suivie de Moriya Jutanugarn et Ariya Jutanugarn de Thaïlande contre Danielle Kang et Nelly Korda.

La couronne internationale est jouée pour la première fois depuis 2018 en raison de la pandémie de COVID-19. Les huit meilleurs pays du golf féminin ont été déterminés par le classement Rolex de l’année dernière et chaque pays a envoyé quatre de ses meilleures joueuses à cet événement par équipe unique.

Deux matchs de demi-finale seront disputés dimanche matin, chacun composé de deux matchs en simple et d’un match en foursomes (coups alternés). Les pays vainqueurs des demi-finales s’affronteront dans le match final dimanche après-midi dans le format des demi-finales.

La Suède a remporté la poule A lorsque Anna Nordqvist et Caroline Hedwall ont battu Korda et Vu 1-UP. Hedwall et Nordqvist sont allés 3-0-0 dans une compétition à quatre balles.

« Vous saviez que cela allait devoir être un jeu très fort, et je pense que (nous sommes) simplement fiers de nous », a déclaré Nordqvist. « Nous avons terminé très fort hier pour prendre de l’élan, et nous sommes sortis très forts ce matin. »

Dans le deuxième match, l’équipe américaine de Thompson et Kang a réussi trois birdies consécutifs pour prendre la tête avant que Maja Stark ne draine un birdie putt sur le green final, pour diviser par deux le match.

« J’ai bien aimé ça parce que j’avais l’impression qu’ils étaient devenus fous, et c’est plutôt drôle », a déclaré Stark à propos de son putt de birdie au 18. « Je voulais vraiment faire ce putt. Le simple fait de pouvoir jouer sous une telle pression est Ce n’est pas quelque chose que j’ai vraiment ressenti avant parce que c’était généralement, tout était juste pour moi, mais maintenant je le fais pour mon équipe et pour la Suède. C’est vraiment agréable de pouvoir s’accrocher comme ça à la fin. »

Dans une autre action samedi, la Corée du Sud a balayé les deux matches du Japon tandis que l’Angleterre et la Chine se sont partagées les leurs.

