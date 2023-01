Intermountain Healthcare, partenaire de Story Health pour les soins de l’insuffisance cardiaque

Soins de santé intermontagnes et la société virtuelle de soins spécialisés Story Health ont annoncé un partenariat stratégique pour permettre aux patients du système de santé souffrant d’insuffisance cardiaque d’accéder à des soins en dehors de la clinique.

Story Health, basée en Californie, propose la télésanté, coachs santé, IA et objets connectés pour soigner à domicile les insuffisants cardiaques. Il permet également aux médecins d’accéder aux données des patients et de recevoir des recommandations personnalisées basées sur les habitudes de prescription historiques d’un médecin.

Dans le cadre de ce partenariat, les cliniciens d’Intermountain et les entraîneurs de l’entreprise de technologie de la santé collaboreront pour fournir un traitement personnalisé aux patients et surveiller l’accès aux médicaments et l’observance entre les visites.

Les coachs serviront d’intermédiaire entre les patients et leurs prestataires, surveillant les progrès des patients et répondant aux questions par SMS, e-mail ou appel.

“Les patients ont de longs voyages avec leur santé, et une partie importante de ce voyage a lieu après avoir quitté le bureau du clinicien”, a déclaré Tom Stanis, PDG et cofondateur de Story Health, dans un communiqué. « Notre solution combine la dernière technologie de dossier de santé électronique intégrée à l’IA avec de vrais coachs de santé pour identifier et traiter directement les obstacles les plus perturbateurs à un parcours patient déconnecté. Story Health est ravi de s’associer à Intermountain pour transformer les soins continus pour les patients.

LA GRANDE TENDANCE

Santé de l’histoire reçue 22,6 millions de dollars en financement de série A l’année dernière, que la société a déclaré qu’elle utiliserait pour étendre sa portée dans le domaine de la cardiologie. L’investissement est intervenu après le lancement de la société avec un financement de démarrage de 4 millions de dollars fin 2020.

En octobre, Intermountain Healthcare a annoncé un partenariat avec une société de livraison de drones autonomes Tyrolienne pour livrer des ordonnances et des produits médicaux aux patients de la région de Salt Lake Valley dans l’Utah.