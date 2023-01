Interior Health teste le radon dans les écoles

La sécurité dans les écoles est à l’ordre du jour alors que Interior Health effectue ses tournées de tests de radon.

Le projet pilote de test de radon se déroule dans tous les districts scolaires et les écoles indépendantes participantes.

« Le projet comprend l’examen des résultats du radon et le complément des efforts de test en cours. Interior Health travaillera avec la direction de l’école pour réduire les niveaux de radon là où des niveaux élevés sont trouvés », a déclaré IH dans une lettre aux écoles et aux familles.

Le radon est un gaz radioactif qui se forme naturellement dans le sol. Il n’a ni couleur, ni odeur, ni goût et peut s’accumuler à l’intérieur, en particulier dans les sous-sols et les rez-de-chaussée.

Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon au Canada après le tabagisme. Passer de longues périodes dans des pièces où le radon est présent peut augmenter le risque de développer un cancer du poumon, et le risque est plus élevé pour les fumeurs.

La seule façon de connaître les niveaux de radon est de le tester.

Selon le BC Center for Disease Control, les niveaux de radon sont généralement plus élevés dans la région intérieure que dans les autres régions de la province.

Par exemple, dans un test de 2022 de 257 maisons à Lake Country, 51% ont testé au-dessus des directives de Santé Canada, selon un rapport de la BC Lung Foundation.

« Bien que ce projet se concentre sur les écoles, ce cadre ne représente qu’une partie de l’exposition totale que les personnes peuvent recevoir. Le radon peut être présent dans d’autres bâtiments de votre communauté, y compris les maisons », a déclaré IH. “Nous vous encourageons à tester votre maison pour le radon.”

