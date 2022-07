Interior Health publie un avis régional sur l’approvisionnement en médicaments

Interior Health a émis un avis de drogue pour une nouvelle substance récemment détectée dans des échantillons testés à Cranbrook et Kelowna.

Selon les résultats du laboratoire, la xylazine a été identifiée dans les deux échantillons, ainsi que la caféine, l’érythritol et le fentanyl ou un analogue du fentanyl et des benzodiazépines.

La xylazine est un médicament vétérinaire utilisé comme sédatif, analgésique et relaxant musculaire qui n’a pas été approuvé pour une utilisation par les humains, selon Interior Health.

L’équipe de réduction des méfaits de l’Université de la Colombie-Britannique – Okanagan a testé l’échantillon de Kelowna le 4 juillet, tandis que des échantillons de confirmation de Cranbrook ont ​​été testés le 12 juillet.

Compte tenu du moment et de la distance géographique entre Cranbrook et Kelowna, il est possible que la xylazine circule dans d’autres chaînes d’approvisionnement en médicaments locales, selon Interior Health.

Historiquement, la xylazine n’a pas été régulièrement détectée dans l’approvisionnement en médicaments de la Colombie-Britannique.

Les notes d’information La xylazine, ou Tranq, est répandue dans l’est des États-Unis et apparaît régulièrement en Ontario.

La naloxone, un médicament salvateur administré pour inverser les effets d’une surdose, ne fonctionnera pas sur la xylazine, mais elle fonctionnera sur tous les opioïdes présents.

La xylazine peut être fatale en soi, mais la courbe dose-réponse n’est pas claire. Il peut augmenter considérablement le risque de surdosage et de longues pannes de courant, le coma et la mort ont été signalés.

Les abcès et autres lacérations cutanées qui ne guérissent pas d’eux-mêmes peuvent être associés à l’utilisation de Xylazine.

Interior Health demande aux gens d’être à l’affût des présentations cliniques de Xylazine et d’informer les équipes locales de réduction des méfaits si elles se produisent.

Les services de vérification des médicaments sont recommandés, car la xylazine est facilement identifiée par la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) si sa concentration est supérieure au seuil de détection. Cependant, il ne peut pas être détecté avec des bandelettes de test.

