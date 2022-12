Interior Health met en garde contre la distribution de brochures sur l’ivermectine à Kelowna

Bien que la Colombie-Britannique soit pour la plupart tirée d’affaire en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, de fausses informations continuent de se répandre.

Interior Health avertit les résidents de Kelowna que des dépliants faisant la promotion de la vente d’ivermectine ont récemment circulé par la poste.

Des capsules du médicament antiparasitaire sont vendues, ce qui, selon Interior Health, « peut causer de graves problèmes de santé » et n’est pas autorisé pour la prévention ou le traitement du COVID-19.

AVERTISSEMENT – des dépliants faisant la promotion de la vente d’ivermectine circulent à Kelowna. L’ivermectine (versions vétérinaire ou humaine) est un médicament antiparasitaire qui n’a pas été autorisé pour la prévention ou le traitement du COVID-19. L’utilisation de ce produit peut entraîner de graves problèmes de santé. pic.twitter.com/6yi6mY4zT1 – Santé intérieure (@Interior_Health) 12 décembre 2022

Un commentateur sur Reddit a prétendu être un transporteur de Postes Canada et a déclaré que les tracts avaient été retirés de la circulation en une journée.

“Pourquoi ils ont été approuvés en premier lieu, cela me dépasse, mais un certain nombre de mes collègues se demandaient également pourquoi ils étaient envoyés avec nous en premier lieu.”

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

COVID-19SantéintérieurbcKelowna