Interior Health met en garde contre des brochures annonçant la vente d’ivermectine à Kelowna – Kelowna Capital News

Interior Health avertit les habitants de Kelowna que des dépliants faisant la promotion de la vente d’ivermectine circulent dans la ville.

L’autorité sanitaire avertit que l’ivermectine (versions vétérinaire ou humaine) est un médicament antiparasitaire qui n’a pas été autorisé pour la prévention ou le traitement du COVID-19 et peut causer de graves problèmes de santé.

“Il n’y a aucune preuve que l’ivermectine dans l’une ou l’autre des formulations soit sûre ou efficace lorsqu’elle est utilisée à ces fins”, a déclaré Interior Health.

AVERTISSEMENT – des dépliants faisant la promotion de la vente d’ivermectine circulent à Kelowna. L’ivermectine (versions vétérinaire ou humaine) est un médicament antiparasitaire qui n’a pas été autorisé pour la prévention ou le traitement du COVID-19. L’utilisation de ce produit peut entraîner de graves problèmes de santé. pic.twitter.com/F0Y7s2nwdD – Santé intérieure (@Interior_Health) 30 septembre 2022

En 2021, une vague de désinformation en ligne a poussé les gens à se précipiter pour obtenir de l’ivermectine pour le bétail à Kelowna. À l’époque, plusieurs magasins d’aliments pour animaux de l’Okanagan ont reçu de nombreuses demandes de renseignements sur le médicament, qui est généralement utilisé pour traiter les infestations parasitaires chez les animaux de compagnie et les gros animaux.

Bien qu’il existe une forme d’ivermectine sans danger pour la consommation humaine, elle n’est pas approuvée pour traiter ou prévenir le COVID-19. Selon le BCCDC, la prise de fortes doses est également dangereuse et peut causer de graves dommages puisque l’ivermectine utilisée pour le bétail est dosée beaucoup plus élevée que lorsqu’elle est utilisée pour les humains.

Le dépliant le plus récent circulant à Kelowna semble être en conjonction avec Team Unity ou Canada Unity, le principal groupe derrière le convoi de camions et les protestations contre les mandats de vaccination imposés par le gouvernement et les restrictions COVID-19.

