Interior Health, la GRC de Kelowna fait équipe avec plus d’infirmières et d’agents

Les services spécialisés d’intervention en cas de crise en santé mentale, fournis par Interior Health et la GRC, sont améliorés à Kelowna et à Kamloops.

Il mettra plus d’infirmières dans la rue avec des agents de la GRC et sera disponible 12 heures par jour, sept jours par semaine.

Actuellement, chaque ville a son propre programme ; Police And Crisis Team (PACT) à Kelowna et Car 40 à Kamloops. Ils ont été renommés équipes intégrées de réponse aux crises.

« L’expansion des équipes intégrées d’intervention d’urgence à Kelowna et à Kamloops permettra de soutenir davantage de personnes en détresse et de les mettre en contact avec de l’aide et des soins de santé », a déclaré Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances.

La PDG d’Interior Health, Susan Brown, a déclaré que c’était la première étape pour améliorer la réponse à la crise.

« En travaillant ensemble, la GRC et Interior Health se sont engagées à répondre aux besoins des personnes vulnérables de notre région », a-t-elle déclaré.

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, a déclaré que l’annonce est une bonne nouvelle et complète d’autres travaux en cours dans la ville.

« Nous savons que la GRC continue de faire face à une augmentation des appels liés à la santé mentale. Le fait d’avoir des professionnels ayant la formation nécessaire pour faire face à la maladie mentale aidera les gens de notre communauté qui vivent une crise de santé mentale.

