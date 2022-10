Interior Health et la GRC enquêtent sur le décès d’un patient à l’hôpital de Penticton – Kelowna Capital News

Interior Health et la GRC enquêtent sur un incident impliquant le décès d’un patient à l’hôpital de Penticton le jour de l’Action de grâces.

Vers 20 h 45, le lundi 10 octobre, un décès est survenu dans l’unité d’hospitalisation psychiatrique de l’hôpital régional de la ville.

“Il s’agit d’une situation tragique et nos pensées vont à la famille de cet individu”, a déclaré le Dr Shallen Letwin, vice-président des opérations cliniques dans la région sud d’IH.

“La GRC a été contactée immédiatement et mène une enquête distincte, donc Interior Health n’est pas en mesure de donner des détails supplémentaires sur l’incident pour le moment.”

IH dit qu’il n’y avait aucune menace directe pour le personnel ou d’autres patients pendant l’incident.

“La sûreté et la sécurité de notre personnel et de nos patients sont notre priorité absolue et nous reconnaissons qu’il s’agit toujours d’une situation pénible pour le personnel et les patients de l’unité et préoccupante pour leurs familles”, a ajouté Letwin.

Interior Health n’a pas fourni plus de détails sur la cause du décès.

La GRC de Penticton n’a pas encore commenté l’incident.

“Notre priorité est de veiller à ce que toutes les personnes directement touchées aient accès au soutien dont elles ont besoin”, a déclaré IH dans son communiqué.

