Interior Health dit que le décès à l’hôpital de Vernon n’était pas dû au COVID

Après avoir signalé un décès dû au COVID-19 à l’hôpital Vernon Jubilee, Interior Health affirme désormais que le décès n’était pas associé au virus.

Une épidémie de COVID-19 a été déclarée à l’hôpital le lundi 28 août. Il y a maintenant un total de 16 cas, cinq parmi le personnel et 11 parmi les patients, a déclaré vendredi un porte-parole d’Intérieur Health dans un courriel.

Cependant, le décès signalé mercredi a été signalé par erreur comme étant causé par le COVID-19, a confirmé le porte-parole.

« Plus d’informations et un examen sont nécessaires pour déterminer si le décès a été attribué à une épidémie ou à d’autres raisons. Ces examens peuvent prendre un certain temps, ce qui explique en partie pourquoi les chiffres peuvent changer un peu au fil du temps », a déclaré le médecin-hygiéniste Stéphane Trépanier.

L’épidémie se situe dans les ailes 2 Est et 2 Ouest de l’hôpital.

Des mesures de contrôle sont en place, notamment un nettoyage et une désinfection améliorés, le renforcement de l’utilisation des équipements de protection individuelle et l’autorisation uniquement des visiteurs essentiels, a déclaré Interior Health dans un courrier électronique mercredi.

Brendan Shykora

CoronavirusCOVID-19HôpitauxVernon