Intérieur sud impacté par un ciel enfumé

L’intérieur sud continue d’être touché par la fumée généralisée provenant de divers incendies de forêt dans la région.

Interior Health émet un bulletin de ciel enfumé pour les prochaines 48 heures pour l’ensemble des régions d’Okanagan, Nicola, Shuswap, Columbia, Boundary et Kootenay.

Dans le sud de l’Okanagan, le feu de forêt de Keremeos Creek est actuellement répertorié à 6 712 hectares. Dans les Kootenays, le feu de forêt de Briggs Creek couvre environ 1 679 hectares, tandis que l’incendie de Connell Ridge couvre environ 1 350 hectares. Dans la région d’East Kootenay, le feu de forêt de Cummings Creek couvre près de 53 hectares et l’incendie de Weasel Creek près de la frontière est estimé à 670 hectares.

Environnement Canada annonce des orages jeudi après-midi, ce qui pourrait dissiper la fumée, mais pourrait également entraîner de nouveaux incendies.

Interior Health avertit que lors d’un incendie de forêt, les conditions de fumée peuvent changer rapidement sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure.

Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, d’infections respiratoires telles que la COVID-19, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, les enfants et les personnes sensibles sont plus susceptibles de subir des effets sur la santé en raison de l’exposition à la fumée.

Ceux de l’intérieur du sud devraient surveiller les symptômes car les gens réagissent différemment à la fumée. Une légère irritation et un inconfort sont courants et disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe.

