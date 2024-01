Intérêts nationaux et troubles régionaux : le point de vue des États du Golfe sur Gaza et la mer Rouge

Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, les États du Golfe ont collectivement exprimé de vives critiques à l’égard d’Israël et de son proche allié, les États-Unis, et appelé pour un cessez-le-feu immédiat. Leur position donne une rare impression d’unité et suggère que ces puissances moyennes régionales pourraient jouer un rôle décisif dans la recherche d’une solution politique au conflit. Mais derrière la diplomatie publique, les États du Golfe sont divisés sur la manière de parvenir à un cessez-le-feu et sur la manière dont la Palestine devrait être gouvernée après la guerre. Ils hésitent également à risquer leurs propres intérêts nationaux pour lancer les initiatives politiques nécessaires. Et ces dernières semaines, l’attention des États du Golfe s’est rapidement déplacée de Gaza vers le risque de confrontation sur d’autres théâtres régionaux, notamment en Irak, en Syrie, au Liban et, surtout, dans la mer Rouge.

La position des États du Golfe à l’égard d’Israël n’a pas toujours été aussi critique. Ces dernières années, les capitales du Golfe ont progressivement mis la question palestinienne sur la touche pour permettre une politique soutenue par les États-Unis. Normalisation arabo-israélienne. Mais l’offensive israélienne à Gaza a déclenché une vague de protestations publiques sans précédent. la mobilisation dans le Golfe et a ramené la cause palestinienne au centre de la politique arabe. Ce tollé général a en partie poussé les États du Golfe à prendre des mesures énergiques. position diplomatique contre Israël, tout en incitant certains à se méfier d’une population mobilisée – l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont strictement contrôlé manifestations et expositions de symboles palestiniens, des drapeaux aux keffiehs.

Mais derrière les appels au cessez-le-feu des États du Golfe et leur ferme condamnation d’Israël et des États-Unis, se cache un manque flagrant d’initiative, ne serait-ce que pour justifier un accord de cessez-le-feu, et la plupart des États du Golfe se trouvent dans une position extrêmement inconfortable. Pour les Émirats arabes unis et Bahreïn, leur incapacité à jouer un rôle substantiel dans l’apaisement du conflit a révélé leur manque d’influence sur Tel Aviv sur la question palestinienne, en dépit de leurs efforts. normalisation avec Israël. Et tandis que la popularité du Hamas explose dans la rue arabe, les pays du Golfe seraient heureux de voir Le Hamas a été vaincu militairement et certains d’entre eux, comme les Émirats arabes unis, le décrivent ouvertement comme une organisation terroriste. Plus important encore, malgré un fort soutien rhétorique à la cause palestinienne, aucun État du Golfe ne semble prêt à mettre en danger ses intérêts nationaux pour faire pression sur les parties belligérantes pour qu’elles concluent un cessez-le-feu.

Jusqu’à présent, le Qatar a été le plus actif des États du Golfe. En novembre, Doha effet de levier son accueil de la branche politique du Hamas pour mener des négociations pour la libération des otages en échange d’une pause humanitaire. Cependant, en tant que petit État doté de ressources diplomatiques limitées, le Qatar a peut-être atteint les limites de ce qu’il peut faire en matière de négociations. heurter un mur en décembre. Le Qatar est également de plus en plus conscient du mauvaise presse il s’en prend à l’Occident pour avoir hébergé la branche politique du Hamas, malgré le fait que les États-Unis aient initialement poussé pour cet hébergement dans l’espoir de conserver un canal fiable avec le Hamas. Ce contexte pourrait conduire le Qatar à réduire encore davantage son activisme et à limiter son efficacité, même dans le domaine humanitaire.

L’Arabie saoudite reste également hésitante à promouvoir des initiatives politiques plus ambitieuses, bien qu’elle soit le pays arabe ayant le plus d’influence sur Israël et les États-Unis. Au contraire, le royaume a agi avec prudence, évoluant principalement au niveau de la haute politique. En novembre, il a mené une délégation des pays arabes et musulmans dans les capitales des membres permanents du Conseil de sécurité pour recueillir le soutien en faveur d’un cessez-le-feu. Ce faisant, Riyad a tenté de réaffirmer son rôle de leader diplomatique du monde arabo-islamique sur la cause palestinienne, neutralisant les défis potentiels de la Turquie et de l’Iran. Elle n’a cependant pas obtenu grand-chose de ces visites – y compris de la Chine – et n’a obtenu aucun changement dans le positionnement américain. Lors de la réunion arabo-islamique, l’Arabie saoudite a même modéré ses positions anti-israéliennes plus extrémistes, notamment en veillant à ce qu’un pétrole embargo – soulevée par d’autres pays – n’a pas été abordée.

Cela s’explique en grande partie par le fait que Riyad équilibre sa défense de la cause palestinienne avec la nécessité de préserver ses propres intérêts de sécurité nationale et de faire progresser ses réformes économiques et sociales. En particulier, la priorité immédiate de Riyad a été de préserver la désescalade avec l’Iran. Le royaume craint qu’un conflit qui ne s’étende et ne s’aggrave affrontements directs entre l’Iran et les États-Unis, pourrait l’obliger à soutenir activement les États-Unis sans pouvoir compter sur la protection américaine en cas de représailles iraniennes. Les frictions croissantes au Liban, au Yémen, en Syrie et en Irak servent d’avertissement à l’Arabie saoudite à cet égard. En réponse, Riyad a accéléré sa diplomatie avec Téhéran – accueillant le première rencontre entre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président iranien Ebrahim Raisi – pour tenter d’éviter de se laisser entraîner dans le conflit.

Mais l’intensification des attaques des Houthis contre la navigation internationale en mer Rouge et la récente représailles par les États-Unis et le Royaume-Uni, compliquent les efforts saoudiens pour se sortir de la guerre au Yémen. Pour l’instant, la mission internationale de sécurité maritime dirigée par les États-Unis, l’Opération Prosperity Guardian, n’a pas empêché les Houthis de escalade Il est peu probable que leurs attaques, ainsi que les frappes de représailles des États-Unis et du Royaume-Uni le 11 janvier, rétablissent la dissuasion. Craignant de devenir eux-mêmes la cible des attaques des Houthis, les Saoudiens ont refusé de se joindre à l’opération menée par les États-Unis et ont appelé pour la retenue américaine. Parallèlement, ils ont accéléré leurs négociations avec les Houthis, offrant de plus grandes concessions sur la guerre au Yémen et obtenant fin décembre un premier accord. engagement envers un cessez-le-feu. À moins que les intérêts, le territoire ou les actifs saoudiens ne soient ciblés, il est peu probable que Riyad change de cap et offre un plus grand soutien aux États-Unis, qu’il considère comme négligeant les intérêts de ses partenaires arabes au profit du programme militaire israélien.

Dans le même temps, l’Arabie Saoudite garde la porte ouverte à une normalisation avec Israël, et les négociations devraient éventuellement reprendre, le royaume espérant obtenir un prix encore plus élevé de la prochaine administration américaine. Passer des accords avec le gouvernement israélien actuel pourrait s’avérer une impossibilité diplomatique pour l’Arabie saoudite. Néanmoins, dissuader l’Iran en s’engageant auprès d’Israël et en obtenant de plus grandes garanties de sécurité des États-Unis restent une priorité à long terme.

De même, les Émirats arabes unis et Bahreïn restent soucieux de protéger leurs nouvelles relations avec Israël, même s’ils ont temporairement congelé eux. Les Émirats arabes unis a l’intention à terme, utiliser sa position d’interlocuteur arabe le plus fiable avec Israël pour jouer un rôle clé dans l’avenir politique de la gouvernance palestinienne. Son plan potentiel est d’organiser une transition politique de l’extérieur, en remaniant l’actuelle Autorité palestinienne – largement considérée comme incompétent – avec des personnalités de confiance à Abou Dhabi, comme l’ancien leader du Fatah devenu conseiller des Émiratis, Mohammad Dahlan. Alors que les Émirats arabes unis s’efforcent d’intégrer le Qatar – le pays avec le liens les plus forts à plusieurs factions palestiniennes – la stratégie émiratie pour la gouvernance palestinienne manque toujours d’un soutien sérieux de la part d’autres pays arabes ou du Golfe. L’Arabie Saoudite, qui est largement pas convaincu de la nécessité de réformer en profondeur l’Autorité palestinienne, y est fermement opposé.

Les États du Golfe ne sont pas disposés à s’engager dans une planification post-conflit sans un cessez-le-feu et un engagement international clair pour faire pression sur Israël en faveur d’un règlement politique.

En fin de compte, les États du Golfe ne sont pas disposés à s’engager dans une planification post-conflit sans un cessez-le-feu et un engagement international clair pour faire pression sur Israël en faveur d’un règlement politique. Mais ces calculs, combinés à l’idée profondément ancrée selon laquelle très peu de choses peuvent être accomplies tant que les États-Unis ne durcissent pas leur position à l’égard d’Israël, empêchent les États du Golfe de jouer un rôle plus actif dans la guerre à Gaza.

Les Européens devront tenir compte de ces limites lorsqu’ils dialogueront avec les capitales du Golfe, dont le soutien financier et diplomatique pour trouver une solution à la crise est crucial. Les Européens devraient avoir des attentes réalistes quant à ce que leurs partenaires du Golfe peuvent – ​​et veulent – ​​proposer. Ils ne devraient pas s’attendre à ce qu’ils mettent en péril leurs intérêts nationaux, ni qu’ils assument l’essentiel des efforts de reconstruction post-conflit en l’absence de garanties américaines et européennes claires quant à la garantie de ces fonds. Ces dernières années, les États du Golfe ont signalé un appétit décroissant pour sauver financièrement les pays voisins en difficulté sans perspective de résultats économiques concrets ni d’un plus grand mot à dire sur la trajectoire politique des pays bénéficiaires. En outre, les Européens doivent considérer que la rivalité intra-arabe – principalement entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – joue un rôle dans leur posture politique à Gaza et au-delà.

Enfin, la forte perception dans le Golfe selon laquelle les Européens s’alignent sur le soutien fort des États-Unis à Israël limite les opportunités de coopération entre l’Europe et le Golfe. Les Européens devront surmonter toutes ces complexités pour trouver un intérêt commun clair entre eux et les États du Golfe, qu’ils seront également en mesure de concrétiser ensemble. Cela pourrait commencer sur un front plus réaliste consistant à empêcher une escalade régionale au Levant, en Irak ou dans la mer Rouge, plutôt qu’à s’attaquer au principal conflit israélo-palestinien. Par exemple, les Européens peuvent tirer parti du fait que leur position sur le conflit est moins biaisée en faveur d’Israël que celle des États-Unis pour se positionner comme partenaire alternatif, tant sur la diplomatie régionale que sur la sécurité maritime. Les Saoudiens et les Émiratis réticence en faveur de l’opération maritime menée par les États-Unis en mer Rouge pourrait également ouvrir la voie à un engagement parallèle alternatif entre les Européens et les États du Golfe dans un format qui serait perçu comme moins hostile par l’Iran et comme une alternative plus modérée aux États-Unis et au Royaume-Uni. bombardement Les Houthis ciblent le Yémen, tout en contenant la menace balistique qui pèse sur le transport maritime international. Cela serait largement bien accueilli par toutes les monarchies du Golfe, et…