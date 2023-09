« Intéressant » – Alex Scott répond à l’affirmation de Dan Walker que Football Focus « a du mal »

L’ancien footballeur d’Arsenal et d’Angleterre Alex Scott a répondu à Dan Walker sur les réseaux sociaux après que son prédécesseur a déclaré qu’il était désolé de voir Football Focus « en difficulté ».

Walker, qui est désormais sur Channel 5, a présenté Football Focus pour une période de 12 ans entre 2009 et 2021.

Un rapport par le Daily Mail vendredi a suggéré que le programme était en crise suite à une baisse des chiffres d’audience et le présentateur de nouvelles, qui a été remplacé par Scott dans l’émission de samedi de la BBC, s’est rendu sur Twitter pour donner son point de vue.

« C’est difficile de voir Football Focus en difficulté. J’ai adoré grandir et ce fut un honneur de le présenter et il me manque encore », a tweeté Walker.

« Nous avons tout investi dans cette émission chaque semaine et avons travaillé dur pour qu’elle reste pertinente. J’espère qu’elle restera une partie du paysage télévisuel. »

Scott, qui a travaillé avec Walker sur la couverture de la BBC dans le passé, a répondu avec un GIF montrant une fille regardant un écran d’ordinateur et le mot « intéressant ».

On ne sait pas vraiment s’il s’agissait d’une fouille contre son ancien collègue, mais les paroles de Walker ont provoqué une polémique contre Scott sur le site de médias sociaux.

Plus tard, Walker a ensuite répondu à Scott : « Je ne dis pas que vous n’avez pas Alex », a-t-il écrit. « C’est un marché saturé et c’est un travail dur chaque semaine. J’espère que vous aurez un bon spectacle aujourd’hui. »

Selon le Daily Mail, les chiffres d’audience de Football Focus sont passés de 849 000 en 2019 à 564 000 le mois dernier.

Après l’article du Daily Mail de vendredi, Scott a tweeté: « Nous avons de grandes interviews avec Ange Postecoglou et le capitaine d’Arsenal Martin Odegarard à venir dans le Football Focus primé demain. »

Et elle a ajouté : « Faites-en un titre. »

Plus d’actualités sur la Premier League

Declan Rice fait la couverture de la dernière édition de FourFourTwo. Procurez-vous une copie ici pour lire l’interview exclusive. Et quatre ans plus tard, comment il est devenu un joueur de 105 millions de livres sterling après son passage estival de West Ham à Arsenal.

Pendant ce temps, le manager de Manchester United, Erik ten Hag, sous le feu des critiques. a reçu le soutien d’une source improbable cette semaine.

Comment regarder les diffusions en direct de la Premier League de n’importe où dans le monde.