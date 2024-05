Interdits de Meron, des fidèles juifs marquent Lag BaOmer sur le site chaud de Jérusalem-Est

Des milliers de fidèles juifs se sont rassemblés samedi soir dans le quartier tendu de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, pour célébrer la fête juive de Lag BaOmer, après que le gouvernement a massivement réduit les festivités traditionnelles sur le mont Méron par crainte des roquettes en provenance du Liban, au milieu d’un conflit quotidien. attaques à la frontière par les terroristes du Hezbollah.

Des centaines de policiers ont bouclé la zone proche de la tombe de Jérusalem-Est du grand prêtre Shimon HaTzadik (Simon le Juste) du IIe siècle, dirigeant la circulation avec des barricades érigées pour bloquer les entrées du quartier à majorité palestinienne, alors que des Israéliens religieux de tout le pays rassemblés sur place – un grand stade avec des entrées séparées pour les hommes et les femmes.

Vers minuit, le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef est arrivé à l’événement et a prononcé un discours devant les milliers de personnes rassemblées sur la pelouse. Il s’est adressé à la section réservée aux hommes, tandis que les femmes présentes de l’autre côté visionnaient un enregistrement en direct de lui sur un grand écran.

Lag Baomer marque une pause dans la période de quasi-deuil juif de 49 jours qui s’étend du début de la Pâque à Chavouot, dont le nom se traduit littéralement par « 33 du Omer ».

En règle générale, environ 100 000 personnes se rassemblent au mont Méron en Galilée, un lieu de pèlerinage populaire où l’on pense que le sage Rabbi Shimon Bar Yochai du IIe siècle est enterré. Cependant, le gouvernement a annulé l’événement de masse cette année en raison de la guerre en cours, ce qui a incité de nombreuses personnes à se rendre dans le sud pour les festivités à Beit Shemesh et à Jérusalem, notamment au Mur Occidental.

La police a imposé une interdiction totale de voyager autour du mont Meron, qui a été déclaré zone militaire fermée et où les festivités étaient limitées à trois cérémonies d’allumage de feux de joie en présence de 30 personnes maximum à un moment donné.

Cependant, des centaines d’hommes et de garçons Haredi ont néanmoins tenté d’atteindre la zone, plusieurs d’entre eux lançant des bouteilles sur les policiers à un moment donné. Des policiers ont été vus en train d’escorter au moins deux hommes hors du complexe.

Les trois feux de joie traditionnels n’ont commencé que vers 5 heures du matin – l’un dirigé par le chef de la dynastie hassidique Boyan Nachum Dov Brayer, un par le grand rabbin de Jérusalem Shlomo Amar et un par le grand rabbin de Safed Shmuel Eliyahu.

Cette fête est une occasion majeure pour les juifs orthodoxes à plusieurs égards. Non seulement cela tombe le jour de l’anniversaire de la mort du sage Shimon Bar Yochai, mais on pense également que cela marque le jour où une peste qui, selon la tradition talmudique, a tué des milliers d’étudiants du sage de l’ère mishnique Rabbi Akiva, terminé.

La plupart des fêtards à Sheikh Jarrah samedi soir étaient des Haredim – des étudiants de yeshiva, des rabbins et des parents avec leurs enfants. Beaucoup venaient de l’extérieur de Jérusalem, en particulier du nord d’Israël et de la Cisjordanie.

Des hommes juifs ultra-orthodoxes regardent un incendie brûler alors qu’ils célèbrent la fête juive de Lag Baomer dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, le 25 mai 2024. (Ahmad Gharabli/AFP)

Shimon Goldstein, un habitant de Tibériade qui s’est rendu à Jérusalem pour l’événement, a déclaré au Times of Israel qu’il n’était pas inquiet d’une potentielle explosion de violence au cours des vacances en raison d’une forte présence policière.

Il a choisi de célébrer sur la tombe de Shimon HaTzadik plutôt qu’à Beit Shemesh, non seulement pour assister au discours du rabbin Yitzhak Yosef, mais aussi en raison de la disposition du lieu.

« À Beit Shemesh, il n’y aurait nulle part où s’asseoir. Je suis un homme plus âgé, ici j’aurai une place pour m’asseoir », dit-il en riant.

Les autorités municipales de Jérusalem n’ont pas approuvé l’allumage de feux de joie, une coutume très répandue lors de la fête de Lag Baomer, dans la région, bien que le rabbin Yosef ait été autorisé à allumer une grande mèche sur scène devant la foule dansante vers minuit.

Le rabbin a ensuite prononcé un bref discours devant les participants, citant Shimon HaTzadik.

« Dans Pirkei Avot, Shimon HaTzadik a dit que le monde repose sur trois choses : la Torah, le service du Temple et les actes de piété », se rétracte Yossef, ajoutant que le nom donné à la Torah par le grand prêtre prouve avant tout la valeur intrinsèque de l’étude de la Torah. .

« Nous devons prier et étudier dur pour le bien des soldats servant dans l’armée israélienne et pour le retour rapide de tous les otages chez eux. Nous bénirons toutes les personnes déplacées du nord, qui rentreront bientôt chez elles, et nous gagnerons avec l’aide de Dieu dans la campagne », a-t-il poursuivi.

L’événement à Cheikh Jarrah a été organisé par le ministère des Affaires et du Patrimoine de Jérusalem, sous la direction du ministre Meir Porush du parti Judaïsme unifié de la Torah. L’événement de Jérusalem était censé offrir une alternative à celui de Meron, a confirmé un porte-parole du ministère au Times of Israel.

Le tombeau de Shimon HaTzadik, un lieu de pèlerinage moins populaire mais toujours fréquenté à Lag Baomer, reçoit généralement environ 10 000 fidèles au cours des vacances, mais le ministère prévoyait avant l’événement que ce nombre triplerait cette année.

Des fêtards sur la tombe du grand prêtre de l’ère du Second Temple, Shimon HaTzadik, dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, à Lag Baomer, le 25 mai 2024. (Charlie Summers/Times of Israel)

La tombe de Shimon HaTzadik à Sheikh Jarrah, un quartier à majorité palestinienne qui a été un foyer de conflit depuis le début des années 2000, a servi de lieu de pèlerinage pour la communauté juive du vieux Yishuv de Jérusalem pendant la période ottomane et a fourni une solution locale pour les nombreux Juifs incapables de le faire. entreprendre un long et pénible voyage vers le nord.

À la fin du XIXe siècle, les Juifs ont commencé à résider dans les environs de Shimon HaTzadik, formant deux quartiers : Shimon HaTzadik et Nahalat Shimon. Cependant, ils ont été contraints de fuir leurs foyers sous la menace de l’armée jordanienne pendant la guerre d’indépendance d’Israël en 1948.

Les autorités jordaniennes, qui contrôlaient Jérusalem-Est de 1948 à 1967, ont ensuite réinstallé les réfugiés palestiniens de l’intérieur de la Ligne verte à Sheikh Jarrah, où vivent encore nombre de leurs familles.

Le quartier est passé sous contrôle israélien en 1967 et est devenu un point central du conflit israélo-palestinien au début des années 2000, lorsque des organisations juives privées, sans lien avec les anciens propriétaires, ont commencé à racheter des maisons habitées par des familles palestiniennes pour les céder à de potentiels résidents juifs. .

Samedi soir, à l’extérieur de la salle, les résidents juifs de Sheikh Jarrah ont organisé leur propre feu de joie, mais ont refusé de donner des interviews enregistrées. Un résident anonyme a souligné que le feu de joie avait été approuvé par la police.

Un résident juif de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, allume un feu de joie la nuit de Lag Baomer, le 25 mai 2024. (Charlie Summers/Times of Israel)

Ir Amim, une organisation conciliante qui suit la politique gouvernementale à Jérusalem-Est, a mis en garde mercredi dans un communiqué contre l’arrivée de nombreux pèlerins sur la tombe juive dans ce quartier de Jérusalem.

« Le fait que les autorités parrainent cet événement dans un contexte dans lequel elles promeuvent également l’expulsion et le déplacement des Palestiniens de Sheikh Jarrah n’est pas un geste en faveur de la diversité mais une tentative d’israélisation de Jérusalem-Est », a écrit Ir Amim dans le communiqué.

Canaan Lidor a contribué à ce rapport.