L’élection a semblé offrir une seconde chance, et lorsque M. Trump a finalement été déclaré avoir perdu le vote, M. Hashim et son épouse, Alaa Jamal, se sont étreints de joie et ont éclaté en ululations de mariage.

Un an plus tôt, Monzir Hashim avait remporté la loterie annuelle du Département d’État pour obtenir une carte verte pour les États-Unis, seulement pour apprendre que le président Trump, dans sa dernière version de «l’interdiction musulmane», avait interdit aux citoyens soudanais d’immigrer aux États-Unis. .

Mais le coût humain des mesures de M. Trump, ancré dans le tissu de vies perturbées tachées de larmes et même de sang, peut difficilement être compté – des familles séparées pendant des années; mariages et funérailles manqués; carrières et plans d’études bouleversés; opérations de sauvetage qui n’ont pas eu lieu.

M. Biden a dit dans son ordre de révocation des restrictions que les mesures de M. Trump – un treillis d’un décret exécutif et de trois proclamations présidentielles dont le but déclaré était d’éloigner les terroristes – ont sapé la sécurité américaine, mis en péril ses alliances mondiales et présenté «un fléau moral qui a émoussé la puissance de notre exemple dans le monde entier . »

Pour certains, le renversement est tout simplement arrivé trop tard.

Negar Rahmani avait prévu de quitter la présidence Trump. Après que la première directive sur l’immigration de janvier 2017 ait visé son pays, l’Iran, Mme Rahmani, étudiante diplômée en neurosciences à l’Université du Rhode Island, a mis de côté ses projets de retour chez elle. Elle a exhorté ses parents à se contenter des appels vidéo jusqu’à ce qu’un nouveau président américain soit élu.

Mais ensuite, la pandémie a frappé et en novembre, la mère de 56 ans de Mme Rahmani en Iran a été hospitalisée pour Covid-19, laissant sa fille avec un dilemme angoissant. Si Mme Rahmani, 26 ans, rentrait chez elle en avion, elle risquait d’être exclue des États-Unis pour de bon. Mais l’état de sa mère se détériorait rapidement.

Déchirée, elle a tergiversé pendant deux semaines jusqu’à ce que la maladie intervienne, et sa mère est décédée.

Maintenant, Mme Rahmani est déchirée par des sentiments différents, a-t-elle déclaré dans une interview: le regret de ne pas rentrer chez elle de son vivant, et un profond mépris pour M. Trump et l’immense douleur que sa politique lui avait causée.

«J’ai l’impression d’être dans une cage depuis quatre ans», dit-elle en sanglots. «J’aurais pu y retourner chaque été. Ma mère aurait pu me rendre visite. Je sens l’interdiction de voyager dans mes os et ma peau.

D’autres histoires de cœurs brisés et de rêves anéantis sont éparpillées à travers le Moyen-Orient et l’Afrique, principalement dans ses coins les plus vulnérables et déchirés par la guerre.