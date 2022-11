Interdire toutes les exportations de déchets plastiques au Royaume-Uni d’ici 2027, selon des députés de tous les partis

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un groupe de députés multipartis a exhorté le gouvernement à interdire l’exportation de tous les déchets plastiques d’ici cinq ans et à ce que tous ces matériaux indésirables soient recyclés, réutilisés ou compostés d’ici 2042.

En tant que l’un des plus grands exportateurs de plastique au monde, les militants ont longtemps averti qu’une grande partie du plastique officiellement décrit en Grande-Bretagne comme “recyclé” est en fait envoyé dans d’autres pays.

Selon le groupe de députés, le Royaume-Uni crée plus de 2,5 millions de tonnes de déchets d’emballages en plastique chaque année et en exporte 60 % à l’étranger. D’après les estimations précédentes de Greenpeace, cela équivaut à environ sept piscines olympiques de déchets envoyés chaque jour dans d’autres pays.

La majeure partie est envoyée en Turquie, où elle est déversée et brûlée, causant des impacts “irréversibles et choquants” sur l’environnement et la santé humaine, selon des témoignages “alarmants” entendus par des députés du comité restreint de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales.

Le comité exhorte le nouveau gouvernement de Rishi Sunak à réduire la contribution démesurée du Royaume-Uni à la pollution mondiale par les déchets plastiques en introduisant une interdiction d’exportation au cours des cinq prochaines années – conseillant aux ministres de publier une feuille de route d’ici mars montrant comment ils procéderont.

Dans leur rapport, les députés ont également exhorté le gouvernement à viser à ce que tous les déchets plastiques soient recyclés, réutilisés ou compostés d’ici 2042 – implorant les ministres de créer une «économie plus circulaire» afin de réduire la quantité de déchets produits par le Royaume-Uni.

Pour soutenir ces efforts, ils ont soutenu la taxe sur les emballages en plastique existante, qui s’applique aux produits contenant moins de 30 % de plastique provenant de sources recyclées.

Les députés ont également appelé le gouvernement à accélérer le déploiement du régime de “responsabilité élargie des producteurs”, qui verra les fabricants d’emballages plastiques payer des redevances sur les produits qu’ils mettent sur le marché, et à l’étendre à toutes les entreprises mettant plus d’une tonne d’emballages sur le marché d’ici 2030.

Piles de déchets plastiques collectés à proximité des usines de recyclage du plastique dans le district de Kartepe à Kocaeli, Turquie (Ozan Kose/AFP via Getty Images)

Une partie des revenus de ces deux programmes devrait être utilisée pour investir dans les infrastructures de recyclage et pour soutenir la recherche dans les technologies capables de lutter contre les plastiques difficiles à recycler, tels que les films plastiques, indique le rapport.

Il a également conseillé la création d’un groupe de travail pour explorer les moyens d’encourager une plus grande adoption des programmes de «réutilisation et de recharge», tels que ceux où les clients utilisent leurs propres conteneurs pour faire le plein d’un produit, ce qui pourrait inclure des frais éventuels sur les produits à usage unique. produits – comme c’est déjà le cas avec les sacs en plastique.

Le gouvernement a également été exhorté à renforcer l’application des règles existantes visant à empêcher les gangs criminels d’exporter et de déverser illégalement des déchets produits au Royaume-Uni, les députés avertissant que la criminalité liée aux déchets était devenue une “entreprise à faible risque et à forte récompense”.

“Pendant trop longtemps, le Royaume-Uni a compté sur l’exportation de ses déchets à l’étranger et en a fait le problème de quelqu’un d’autre”, a déclaré le président du comité, le député conservateur Sir Robert Goodwill.