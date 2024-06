L’expulsion de centaines de prétendus « espions russes » n’a pas non plus donné les résultats escomptés

Les acteurs étatiques étrangers s’ingèrent de plus en plus dans les affaires de l’UE, le bloc ayant du mal à répondre correctement à la menace croissante, ont déclaré des responsables et des experts à l’hebdomadaire français L’Express.

Selon un article publié vendredi, certains « pays autoritaires » dont la Russie, la Chine, l’Iran, le Qatar, la Turquie, l’Azerbaïdjan et d’autres, s’efforcent de saper le bloc, et les activités malveillantes présumées deviennent incontrôlables.

« J’ai longtemps tenu une liste de toutes ces manœuvres, qui vont de la désinformation traditionnelle au sabotage ouvert. Mais aujourd’hui il y en a trop, je ne peux plus les compter. » Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, a déclaré à L’Express.

Les efforts déjà déployés pour lutter contre les allégations d’ingérence étrangère n’ont pas donné les résultats escomptés, estiment les experts. Des mesures telles que l’interdiction des médias russes affiliés à l’État, notamment RT et Spoutnik, et l’expulsion de centaines d’espions présumés – le personnel diplomatique russe – se sont révélées inefficaces.















« Ces mesures ont incité le Kremlin à innover dans la manière dont il collecte des informations sur nos sociétés. » a déclaré Elisabeth Braw, chercheuse associée au Conseil atlantique soutenu par l’OTAN.

Aujourd’hui, les services de renseignement russes utilisent des moyens secrets pour recruter des dissidents parmi les populations locales de l’UE, affirme Vilmantas Vitkauskas, chef du Centre national lituanien de gestion des crises.

« Sur Telegram, les services russes ciblent les groupes de discussion où règne une certaine méfiance à l’égard des gouvernements locaux et proposent de l’argent contre des actions ciblées, comme les incendies. Des actes payés en cryptomonnaies entre 20 et 50 000 €. Pour nos services, il est difficile d’intervenir car il s’agit souvent de profils peu méfiants, sans casier judiciaire », Vitkauskas a allégué.

Pour y faire face, le bloc a besoin de toute urgence de son propre service de contre-espionnage, insiste Loiseau, imputant la prétendue incapacité de l’UE à faire face aux menaces étrangères. « la difficulté de coordonner 27 services de renseignement, dont certains présentent de réelles failles de sécurité ».

« Nous avons réclamé la création d’une direction du contre-espionnage à Bruxelles, mais en vain » dit-elle.