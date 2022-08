Interdire les touristes russes ? L’UE est divisée sur les restrictions de visa pour les Russes réguliers.

Ces questions feront partie d’un débat cette semaine entre les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne réunis pour une réunion informelle à Prague. Et tandis que les pays de l’UE étaient unis pour interdire les vols russes dans leur espace aérien et placer plus de 1 200 personnes sur leur liste de sanctions, une interdiction générale des touristes russes s’avère beaucoup plus conflictuelle.