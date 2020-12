Un sanctuaire pour primates maltraités et négligés a déclaré qu’être gardé comme animal de compagnie les laissait «mal nourris, avec du rachitisme, des problèmes de mobilité et psychologiquement endommagés».

Les organisations de protection des animaux, qui ont fait pression pour une interdiction pendant des années, affirment qu’en plus de causer d’immenses souffrances, le commerce menace les populations sauvages et risque de propager des maladies aux propriétaires.

Le ministre du Bien-être animal, Lord Goldsmith, a déclaré: «Les primates sont des animaux extrêmement intelligents et socialement complexes. Lorsqu’ils sont confinés dans de minuscules cages, souvent seuls et peu stimulés, leur vie est une misère.

Une enquête menée en octobre par l’organisation caritative Freedom for Animals a trouvé six ouistiti dans des cages d’à peine 3 m2 dans une animalerie, et deux bébés avaient déjà été vendus.

«Tout comme les humains, les primates peuvent devenir déprimés sans stimulation adéquate. Ils ont besoin d’un environnement spacieux et enrichi qui défie leur cerveau intelligent et leur permet de se comporter comme les primates devraient, mais nous les trouvons toujours seuls dans des cages à oiseaux intérieures dans les salons », a-t-elle déclaré.

Monkey World, un sanctuaire pour les primates maltraités et négligés dans le Dorset, a pris 78 primates au cours de la dernière décennie et a une liste d’attente d’au moins 100 autres.

Les experts disent que les primates ont besoin d’espaces ouverts, d’une alimentation variée, de contacts sociaux et de beaucoup de chaleur et de lumière.

Mark Jones, de la fondation Born Free, dont rapport Il y a six ans, a appelé à une interdiction, a déclaré: «Ces animaux hautement intelligents et socialement complexes n’appartiennent clairement pas aux maisons des gens. En plus de causer d’immenses souffrances aux animaux, le commerce constitue également une menace pour les populations sauvages et expose le public à un risque de blessure ou de maladie.