Interdire la vente de nouveaux poids lourds diesel à partir de 2040, déclarent des conseillers gouvernementaux

L’interdiction des nouvelles voitures et camionnettes à essence et diesel entrera en vigueur au Royaume-Uni dans neuf ans, mais il n’existe pas de calendrier de ce type pour les poids lourds.

Aujourd’hui, la Commission nationale des infrastructures, qui conseille les ministres, a déclaré que les ventes de camions diesel devraient être interdites à partir de 2040 – 10 ans plus tard que leurs homologues plus petits utilisant la route.

En novembre 2020, le Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré que l’interdiction de 2030 pour les voitures et les fourgonnettes aiderait à relancer le marché des véhicules électriques (VE), qui, malgré la croissance récente, ne représente encore qu’environ 7% du secteur au Royaume-Uni.

Le gouvernement a également annoncé un investissement de 1,3 milliard de livres sterling pour installer des bornes de recharge dans les maisons, les rues et les autoroutes d’Angleterre afin de surmonter la réticence des consommateurs à adopter une technologie plus propre.

«Avec près d’un quart des émissions totales de gaz à effet de serre du Royaume-Uni provenant actuellement des transports de surface, décarboner les déplacements en développant des systèmes de transport public à faibles émissions et en se préparant à l’utilisation à grande échelle des véhicules électriques est une priorité urgente», indique le rapport.

«Les véhicules électriques offrent une solution de transport sobre en carbone, sont moins chers pour les consommateurs [and] réduire la mauvaise qualité de l’air », ajoute-t-il.

Cependant, en raison de la technologie disponible, la création de poids lourds électriques suffisamment puissants a longtemps été considérée comme plus difficile en raison de la taille des batteries nécessaires.

D’autres grands fabricants, notamment DAF, MAN, Scania et les sociétés suédoises Volta et Volvo, développent et déploient également de nouveaux poids lourds électriques.