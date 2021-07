Interdire la vente d’armes de poing aux moins de 21 ans est inconstitutionnel, selon les règles du tribunal

WASHINGTON – Une cour d’appel fédérale a statué mardi que les interdictions de vendre des armes de poing aux Américains de moins de 21 ans violaient le deuxième amendement, la dernière victoire juridique des défenseurs des droits des armes à feu devant un tribunal fédéral.

En cause, une loi sur le contrôle des armes à feu signée par le président Lyndon Johnson en 1968 qui interdisait la vente d’armes de poing aux personnes de moins de 21 ans mais autorisait la vente de fusils de chasse et de carabines à ces mêmes personnes.

Une cour d’appel américaine divisée pour le 4e circuit à Richmond, en Virginie, a déclaré mardi que la loi était une restriction arbitraire qui reléguait les jeunes de 18 à 20 ans à un statut de deuxième classe en vertu du deuxième amendement. La décision est susceptible de faire l’objet d’un appel et pourrait éventuellement atteindre la Cour suprême.

« Quand les droits constitutionnels sont-ils acquis ? A 18 ou 21 ans ? 16 ou 25 ans ? Pourquoi pas 13 ou 33 ans ? a écrit le juge Julius Richardson, nommé à la cour par le président Donald Trump en 2018. « Dans la loi, une ligne doit parfois être tracée. Mais il doit y avoir une raison pour laquelle les droits constitutionnels ne peuvent être exercés qu’à un certain âge. »

La décision intervient un mois après qu’un juge fédéral de Californie a invalidé l’interdiction californienne des armes d’assaut vieille de trois décennies, comparant le fusil d’assaut AR-15 à un « couteau de l’armée suisse ». La Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit, basée à San Francisco, a prolongé la suspension de cette affaire le mois dernier, retardant son impact tandis qu’un autre différend se frayait un chemin devant les tribunaux.

Les défenseurs des droits des armes à feu ont applaudi en avril lorsque la Cour suprême a accepté d’entendre une contestation des exigences de New York en matière de permis d’armes à feu. Ce procès remet en question les règles de l’État concernant l’obtention d’un permis de port d’armes de poing dissimulées. Une décision n’est pas attendue dans cette affaire avant l’année prochaine.

La Cour suprême a annulé les interdictions des armes de poing à Washington et à Chicago en 2008 et 2010 dans deux affaires qui affirmaient le droit des Américains de posséder des armes à feu chez eux, mais laissaient des questions sans réponse sur le port en public.

L’opinion de Richardson mardi a suscité une dissidence mordante du juge James Wynn, nommé par le président Barack Obama.

« La décision de la majorité d’accorder au lobby des armes à feu une victoire dans un combat qu’il a perdu à Capitol Hill il y a plus de cinquante ans n’est pas imposée par la loi », a écrit Wynn. « Ce n’est pas non plus compatible avec le rôle approprié de la magistrature fédérale dans notre système démocratique. »

La plainte a été déposée par Natalia Marshall, 19 ans, qui a obtenu une ordonnance de protection contre un ex-petit ami, selon les dossiers du tribunal. Le petit ami avait été arrêté pour possession illégale d’une arme à feu. Marshall avait 18 ans lorsqu’elle a tenté d’acheter une arme de poing. Un autre plaignant a depuis eu 21 ans.

Les partisans de restrictions plus strictes sur les armes à feu ont noté que d’autres tribunaux ont confirmé la loi.

« L’opinion de la majorité est une valeur aberrante extrême qui s’écarte de tout précédent pertinent », a déclaré Eric Tirschwell, directeur général d’Everytown Law. « Non seulement cette même loi a déjà été confirmée, mais d’autres tribunaux ont confirmé des lois plus strictes sur l’âge minimum. »