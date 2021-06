Interdire aux ministres de faire du lobbying pendant cinq ans et améliorer la transparence, selon le chef des normes

Les ministres devraient être interdits de faire du lobbying après avoir quitté leurs fonctions pendant au moins cinq ans, devrait déclarer Lord Evans, président de la commission des normes dans la vie publique, dans une nouvelle proposition.

Selon Les temps du dimanche, le président de la commission devrait proposer des mesures plus sévères, notamment des amendes pour les ministres s’ils enfreignent les règles, dans le cadre d’un examen d’urgence mené à la suite du scandale Greensill.

L’examen a été lancé par l’ancien chef du MI5 à la suite d’un «examen public soutenu» des règles régissant les politiciens après leur départ de leurs fonctions, en particulier au milieu du scandale du lobbying, qui se concentre sur le travail de David Cameron pour la société financière australienne défaillante Greensill Capital.

M. Cameron a insisté sur le fait qu’il n’avait enfreint aucune règle dans le scandale après avoir fait l’objet d’un examen approfondi de ses efforts pour obtenir l’accès à un programme de prêt contre les coronavirus soutenu par le gouvernement pour Greensill.

Cependant, il a admis qu’il aurait dû contacter les responsables par des canaux formels après qu’il a été révélé qu’il avait fait pression sur de hauts ministres, dont le chancelier, Rishi Sunak, dans des e-mails privés, des messages WhatsApp et des SMS.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Un haut fonctionnaire qui occupait en même temps des emplois à Greensill et au Cabinet Office rejette l’étiquette de «double casquette» L’UE « essaie de changer le statut de l’Irlande du Nord » contre la volonté de son peuple, selon Dominic Raab

Selon Les temps, l’examen d’Evans « sélectionnera » M. Cameron, sous qui il a été chef du MI5 pendant trois ans, et exigera que les ministres « divulguent le lobbying informel sur WhatsApp et les messages texte ».

Le rapport devrait également juger les règles actuelles en place « insuffisantes » et exiger une « révision des règles dans le but d’empêcher les anciens ministres d’utiliser leurs contacts et leur expertise à des fins privées ».

Les temps du dimanche a déclaré que Lord Evans devrait dire lundi à Westminster Hour de BBC Radio 4 : « Je pense qu’il doit y avoir une plus grande transparence sur le lobbying. Il n’y a rien de mal à faire du lobbying en principe, mais il doit y avoir des règles du jeu équitables et cela doit être fait de manière visible. »

Le comité sur les normes dans la vie publique a été lancé il y a des décennies en 1994 à la suite du scandale du « cash-for-questions ».

Depuis lors, ses recommandations ont jeté les bases d’importantes réformes anti-corruption.