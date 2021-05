Interdire aux Britanniques comme moi qui ont peu de temps et qui ont eu deux coups de Covid de se rencontrer à l’intérieur est juste barmy

Il y a près de cinq mois que j’ai eu ma première vaccination Covid.

Ce jour-là, j’ai fièrement écrit dans The Sun à quel point la liberté était imminente pour les personnes âgées britanniques après près d’un an de protection.

« Des millions de personnes de mon âge, toutes avec peu de temps sur cette terre, sont limitées par des règles strictes qui semblent si injustes »

Dès que j’ai eu mon deuxième jab, je suis allé à l’ordinateur et j’ai réservé quatre choses: des vacances à pied à Norfolk pour mai, une semaine à Minorque en juin, un concert aux Pays-Bas pour juillet et mes célébrations de 80e anniversaire reportées, que j’ai J’avais annulé le mois d’août précédent.

Aujourd’hui, Norfolk pourrait bien être possible, Minorque – douteux, la Hollande est hautement improbable et ma fête d’anniversaire devra peut-être être réorganisée parce que je veux inviter plus de 100 personnes.

Plus de 14 millions de personnes au Royaume-Uni – soit près d’un quart de la population – ont eu deux coups.

Et ce nombre augmente en moyenne de plus de 400 000 par jour.

Arthur salue ses deux coups – mais il attend toujours la « liberté »

Ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir reçu deux doses se font dire à plusieurs reprises qu’il est peu probable à 97% d’attraper Covid ou de le propager.

Même le professeur Jonathan Van-Tam, conseiller, dit qu’il est «incroyablement sûr» pour deux personnes entièrement vaccinées de se rencontrer à l’intérieur.

Mais le gouvernement insiste pour assouplir la réglementation pour tout le monde à la fois et ne veut pas créer des «individus privilégiés» simplement parce qu’ils ont eu deux vaccinations.

Et donc, des millions de personnes de mon âge, qui ont toutes un temps limité sur cette terre, sont restreintes par des règles strictes qui semblent si injustes.

Quand vous avez 80 ans, chaque jour est précieux mais nous sommes toujours obligés de rencontrer de la famille dehors dans le jardin et il nous est interdit d’embrasser nos enfants et petits-enfants.

Les inviter chez nous est tellement tentant, mais nous risquons de nous voir infliger de lourdes amendes.

Arthur 80, ayant le premier de deux jabs Covid -19 dans un centre de vaccination du NHS dans l'Essex

Cette semaine, j’ai déjeuné avec un ami qui a également été piqué deux fois.

Assis à l’extérieur au restaurant, même avec les radiateurs allumés, je tremblais.

Pourquoi ne pourrions-nous pas être autorisés à nous asseoir confortablement à l’intérieur sur la production de la preuve que nous avons eu deux coups?

Maintenant que la moitié de la population – 34 millions – a eu un coup et n’attend que son deuxième, les cas de Covid ont chuté de façon spectaculaire.

Un nombre étonnant de 22 millions vivent maintenant dans des régions où aucun décès de Covid n’a été enregistré en avril.

« Quand vous avez 80 ans, chaque jour est précieux mais nous sommes toujours obligés de rencontrer de la famille à l'extérieur dans le jardin et il nous est interdit d'embrasser nos enfants et petits-enfants »

Plymouth en a enregistré un pour la dernière fois il y a 58 jours et Oxford et Maidstone, dans le Kent, sont sans décès depuis deux mois. J’ai récemment reçu une note de mon conseil local m’informant fièrement comment l’Essex est passé de l’un des taux Covid les plus élevés au niveau national à l’un des plus bas de l’Est de l’Angleterre.

Pourtant, nous sommes coincés avec ces restrictions irritantes.

Pendant ce temps, Nadhim Zahawi, le ministre des vaccins, a déclaré à Times Radio qu’il ne serait prudent de serrer dans ses bras des proches et de se rencontrer à l’intérieur que lorsque 80 à 90% des adultes ont reçu deux doses.

Et le professeur Van-Tam dit qu’il doit être «parfois frustrant» pour les personnes qui ont été vaccinées deux fois d’attendre que les règles soient assouplies.

C’est encore plus frustrant quand je lis comment, aux États-Unis, le président Joe Biden encourage les gens en disant qu’après avoir pris deux doses, vous pouvez rencontrer la famille à l’intérieur.

Un nombre étonnant de 22 millions vivent maintenant dans des zones où aucun décès de Covid n'a été enregistré en avril, mais les réunions à l'intérieur restent contraires aux règles.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis disent que deux semaines après une deuxième dose, vous pouvez vous rassembler à l’intérieur avec des personnes entièrement vaccinées sans porter de masque ni rester à six pieds de distance.

Et vous pouvez rencontrer à l’intérieur des personnes non vaccinées de tout âge d’un autre foyer sans masques ni éloignement social.

Sûrement, si l’Amérique peut le faire, pourquoi pas nous?

LAISSER LES PLUS ANCIENS PROFITER DES ANNÉES DE CRÉPUSCULE Par Thea Jacobs, 25 ans CETTE pandémie a été suffisamment isolante pour moi – quelqu’un qui peut sortir pour rencontrer des amis et de la famille. Je ne peux donc pas imaginer comment cela s’est passé pour les personnes âgées qui n’étaient pas capables de rencontrer les autres en plein air. Je n’ai pas eu mon premier coup. Mais pourquoi devrais-je en vouloir aux personnes âgées qui profitent enfin d’une certaine normalité après avoir tant souffert isolément pendant un an? Après tout, leurs années crépusculaires devraient être celles du bonheur, non de la solitude et confinées à leurs maisons. Les personnes âgées devraient pouvoir faire le choix de socialiser à l’intérieur tout en prenant des précautions avec leurs amis et leur famille entièrement vaccinés. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas aller prendre une tasse de thé à l’intérieur chez un ami vacciné. Nous devons faire confiance aux gens pour qu’ils fassent ce avec quoi ils se sentent à l’aise. Après tout, cela contribuera à améliorer leur santé mentale. Visiter la maison d’un ami pour un breuvage peut encore être socialement éloigné et il fait beaucoup plus chaud que de s’asseoir dehors dans un café en plein air. Cette pandémie a été une expérience effrayante pour tout le monde, en particulier les personnes âgées. Mais plus nous gardons longtemps les personnes âgées qui ont eu leurs deux coups piégés à l’intérieur, plus l’anxiété sera grande au moment de quitter le confinement. Je sais que cela aiderait les personnes âgées mentalement à se voir, sans parler des avantages physiques de pouvoir aller ailleurs après des mois et des mois confinés chez eux.