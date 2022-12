Interdictions de viande et “non-Brexit” ? Les prédictions “scandaleuses” d’une banque pour 2023

Le rapport met son surtension prévue réduit à trois facteurs : “une mentalité croissante d’économie de guerre” qui rend l’or plus attrayant que les réserves de change, un investissement important dans de nouvelles priorités de sécurité nationale et l’augmentation de la liquidité mondiale alors que les décideurs tentent d’éviter les débâcles de la dette dans leurs récessions respectives.

Les prévisions, bien que non représentatives des opinions officielles de la banque, ont examiné comment les décisions des décideurs politiques l’année prochaine pourraient avoir un impact à la fois sur l’économie mondiale et sur l’agenda politique.

Le rapport annuel de la banque danoise, publié plus tôt ce mois-ci, s’attend à ce que les économies mondiales passent en mode “économie de guerre”, “où les gains économiques souverains et l’autonomie l’emportent sur la mondialisation”.

“Une Fed moins belliciste conduira probablement à un dollar plus faible, ce qui pourrait à son tour donner aux haussiers de l’or plus de répit et d’énergie pour organiser un rallye l’année prochaine, faisant monter les prix plus près de 1 900 dollars l’once”, a-t-il déclaré.

Kirilenko a toutefois souligné que tout dépendait des décisions de la Réserve fédérale. “Tout soupçon d’augmentation de la” bellicisme “de la banque centrale américaine ferait probablement baisser les prix de l’or”, a-t-il déclaré.

La Grande-Bretagne votera contre le Brexit

La “prédiction scandaleuse” la plus susceptible de se produire l’année prochaine, selon Jakobsen de Saxo, est qu’il y ait un autre référendum sur le Brexit.

“Je pense en fait que c’est l’une des choses qui aura une forte probabilité”, a-t-il déclaré à CNBC.

La stratège du marché de Saxo, Jessica Amir, a déclaré que le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son ministre des Finances, Jeremy Hunt, pourraient amener les notes du Parti conservateur à des “bas sans précédent” alors que leur “programme budgétaire brutal plonge le Royaume-Uni dans une récession écrasante”.

Selon les prévisions de la banque, cela pourrait inciter le public anglais et gallois à repenser le vote sur le Brexit, avec les jeunes électeurs en tête, et forcer Sunak à déclencher des élections générales.