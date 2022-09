1 La Maison Blanche envisage une politique pour restreindre la crypto

Une série de nouveaux rapports mettent en garde contre ses risques financiers, en particulier ceux posés par les pièces stables. (WP $)

+ Il veut établir des normes pour réduire la consommation d’énergie afin de réduire les émissions. (CoinDesk)

+ Ailleurs, le dollar américain va de plus en plus fort. (Économiste $)

2 Une nouvelle méthode de détection des explosifs par rayons X pourrait également identifier les tumeurs

Un algorithme d’apprentissage en profondeur a pu trouver des explosifs cachés à l’intérieur d’un sèche-cheveux. (examen de la technologie MIT)

3 Comment les entreprises de contraception naviguent dans un monde post-Roe

Le paysage juridique instable rend de plus en plus difficile la planification de l’avenir. (Nouvelles de BuzzFeed)

+ La dissonance cognitive de regarder la fin de Roe se dérouler en ligne. (examen de la technologie MIT)

4Rencontrez les enseignants qui luttent contre la désinformation

Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes est essentiel. (NYT $)

+ Google examine comment différentes générations gèrent la désinformation. (examen de la technologie MIT)

5 Ce que les anneaux de photons peuvent nous apprendre sur un trou noir

Sa symétrie pourrait faire allusion à sa structure interne. (Quanta)

+ La vie dans l’univers est encore extrêmement difficile à trouver. (L’Atlantique $)

6 Les humains ne sont pas prêts à vivre dans une ville oblongue dans le désert

Cela n’a pas empêché l’Arabie saoudite d’essayer d’en construire un de toute façon. (Le gardien)

+ La smart city est une utopie perpétuellement non réalisée. (examen de la technologie MIT)

7 La révolution du véhicule électrique est bien engagée

Mais ce sont les scooters et les trois-roues, et non les voitures, qui mènent la charge. (Reste du monde)

8 ARBRE(3) est le plus grand nombre de l’univers

Le problème, c’est qu’il est si gros qu’on peut à peine le comprendre. (Nouveau scientifique $)

9 TikTok met en lumière le monde louche de la banque

Ses diplômés et autres jeunes employés coupent le fil des relations publiques. (Bloomberg $)

10 L’iPhone a un problème cool 📱

Une fois que tout le monde a quelque chose, est-ce encore désirable ? (L’Atlantique $)

+ Peut-être que la connectivité par satellite peut aider ? (Spectre IEEE)

Citation du jour

“Critiquer les escroqueries n’est pas méchant.” – Un utilisateur de Buttcoin, une communauté Reddit dédiée à la moquerie du bitcoin et de l’industrie de la cryptographie, défend sa position auprès du Gardien.

La grande histoire

Et si le vieillissement n’était pas une fatalité, mais une maladie guérissable ?