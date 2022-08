Interdiction totale de visa pour les Russes peu probable – Borrell

Cette décision manquerait du soutien nécessaire des États de l’UE, a déclaré le chef de la politique étrangère du bloc

Une interdiction totale de visa pour tous les Russes, en réponse à l’opération militaire de Moscou en Ukraine, ne devrait pas faire l’unanimité au sein de l’UE, a déclaré dimanche le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell.

S’adressant à la chaîne de télévision autrichienne ORF, Borrell a noté que certains ministres des Affaires étrangères de l’UE hésiteront à approuver la mesure lorsqu’ils se réuniront plus tard cette semaine à Prague.

“Je ne pense pas que couper les relations avec la population civile russe aidera et je ne pense pas que cette idée obtiendra l’unanimité requise,” il a dit.

Le chef de la politique étrangère de l’UE estime que le bloc devrait adopter une approche plus sélective.

“Je pense que nous devons revoir la façon dont certains Russes obtiennent un visa, certainement [not] les oligarques. Nous devons être plus sélectifs. Mais je ne suis pas favorable à l’arrêt de la délivrance de visas à tous les Russes.”

Toute interdiction exigerait que tous les ministres parviennent à un accord, ce qui pourrait être difficile étant donné que plusieurs États membres de l’UE ne soutiennent pas la mesure, notamment l’Allemagne, la Hongrie, Chypre et le Portugal. Plus tôt ce mois-ci, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le conflit en Ukraine «n’est pas la guerre du peuple russe,» appelant ses collègues occidentaux à faire la distinction entre le peuple russe et les dirigeants de la nation.

Cependant, dimanche, le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères de l’UE prévoyaient de soutenir une suspension de l’accord de facilitation des visas UE-Russie de 2007. En conséquence, le processus de demande de visas de l’UE pourrait devenir plus compliqué et coûteux, et le temps d’attente pourrait augmenter.

“Il est inapproprié pour les touristes russes de se promener dans nos villes, sur nos marinas“, a déclaré un haut responsable de l’UE au journal à l’époque. “Nous devons envoyer un signal à la population russe que cette guerre n’est pas acceptable, qu’elle n’est pas acceptable.”

Auparavant, un certain nombre de pays, dont la Pologne, la République tchèque, l’Estonie et la Lettonie, avaient cessé de délivrer des visas aux citoyens russes. Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a affirmé la semaine dernière que les touristes russes constituaient une menace pour la sécurité du pays.

Commentant les propositions d’interdiction de visa discutées au niveau de l’UE, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a noté que de telles initiatives “ne sent pas trop bon», exprimant l’espoir que le bon sens finira par l’emporter.