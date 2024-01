Interdiction des vapes jetables : « Cela ne peut pas arriver assez tôt »

29 janvier 2024

Cacher des vapes derrière un évier et les cacher dans des tuiles : voilà les efforts extrêmes déployés par deux adolescents pour garder leur habitude secrète.

La BBC a parlé à des jeunes, à un enseignant, à un parent, à un propriétaire de magasin de vapotage et à un militant environnemental, pour expliquer ce que signifient les nouvelles mesures.

Son plus jeune enfant, neuf ans, est “obsédé” par l’idée des vapes mais ne les a pas essayés, a déclaré l’homme.

“Nous attendons juste le moment où il prendra le chemin inverse et voudra l’essayer, c’est comme de l’or interdit.”

L’homme a déclaré que lui et sa femme avaient tout essayé pour empêcher leurs enfants de vapoter, mais “rien ne semble fonctionner”. Et ce, même s’il est illégal de vendre des vapes aux moins de 18 ans.

Ses enfants ont été attirés par le vapotage en raison de la large gamme de saveurs disponibles et des emballages souvent colorés, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soutienne l’interdiction, il craint qu’elle ne stimule la vente de vapes illégales ou sur le marché noir. Certains vapos ne sont pas enregistrés auprès de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et peuvent contenir des niveaux de nicotine ou de produits chimiques nocifs supérieurs aux niveaux autorisés.

“Je pense que la situation empire”, a-t-elle déclaré à BBC Newsbeat. “Vous pouvez simplement aller dans un magasin et en acheter un parce qu’ils ne vous identifient pas très souvent.”

Bien qu’elle ait déclaré que le vapotage et “cette dépendance” lui manqueraient, elle pense qu’une interdiction serait une bonne chose – même si elle considérerait les cigarettes comme une alternative si une interdiction était adoptée, a-t-elle déclaré.

M. Potts a déclaré: “Ils ont voyagé dans le bus scolaire et alors qu’il arrivait sur le terrain, poussé par ses amis, il a pris une très grande gorgée de ce stylo vape.

“En descendant du bus, il a commencé à se sentir mal et il s’est effondré.”

M. Potts a reconnu le risque d’une interdiction qui pousserait les jeunes à acheter des vapes jetables sur le marché noir, mais a ajouté : “Vous pouvez entrer dans presque tous les magasins du pays et acheter une vape jetable.

“Ce n’est sûrement pas vrai. Les jeunes sont bombardés de produits attrayants placés pour paraître [like] accessoires passionnants et cool. Abordons-nous d’abord de cela, puis des groupes illégaux. »

Il a déclaré que son entreprise travaillait avec le NHS et que son objectif principal était d’aider les gens à arrêter de fumer.

Plutôt qu’une interdiction pure et simple, M. Quinn préférerait augmenter les taxes sur les vapes et empêcher les dépanneurs de les vendre. Il affirme que certains de ces magasins mettent les produits trop en évidence et sont moins stricts en matière de contrôles d’identité que les entreprises spécialisées comme la sienne.