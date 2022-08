Interdiction des tuyaux d’arrosage de Thames Water – des millions d’autres touchés par des restrictions – et aucune date de fin en vue

Une interdiction HOSEPIPE affectant des millions de clients de Thames Water est entrée en vigueur aujourd’hui sans date de fin en vue.

15 millions de personnes ressentiront l’impact des restrictions qui signifient que les gens ne doivent pas utiliser un tuyau d’arrosage connecté au réseau d’alimentation en eau.

Une interdiction des tuyaux d’arrosage affectant des millions de clients de Thames Water est entrée en vigueur aujourd’hui Crédit : Alamy

Les clients de la compagnie des eaux ne pourront plus utiliser les tuyaux d’arrosage pour nettoyer les voitures, arroser leurs jardins, remplir les piscines et les pataugeoires et nettoyer les vitres.

Thames Water a annoncé l’interdiction plus tôt ce mois-ci après avoir déclaré que les niveaux d’eau dans ses réservoirs étaient “beaucoup plus bas que d’habitude”.

Il rejoint Welsh Water, Southern Water et South East Water et South West Water dans la mise en œuvre des interdictions.

Et Yorkshire Water suivra le 26 août, avec 5 millions de personnes supplémentaires touchées.

Cela signifie que plus de 29,4 millions de clients à travers le Royaume-Uni se verront interdire d’utiliser des tuyaux d’arrosage d’ici la fin de la semaine.

L’interdiction fait partie des efforts visant à réduire d’un tiers la demande quotidienne en eau – de 150 litres par personne à 100 litres par personne.

Cela survient après que la sécheresse a été officiellement déclarée dans la majeure partie de l’Angleterre après le mois de juillet le plus sec depuis 50 ans.

Certaines parties du Royaume-Uni ont dû faire face à deux jours de fortes averses et d’inondations la semaine dernière, mais l’Agence pour l’environnement a déclaré qu’il faudrait des semaines de pluie pour reconstituer les sources d’eau et mettre fin à la sécheresse.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, Thames Water a déclaré: “Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour approvisionner tout le monde, et les clients ont été brillants pour économiser l’eau là où ils le peuvent.

“Mais, avec de faibles précipitations prévues pour les mois à venir, nous devons maintenant passer à l’étape suivante de notre plan de lutte contre la sécheresse.

“Tout ce que nous faisons maintenant contribuera à protéger les approvisionnements l’été prochain et à protéger l’environnement.”

Depuis que des interdictions ont été introduites ces dernières semaines, les gens ont été encouragés à signaler les voisins pour avoir enfreint les interdictions.

Cependant, le Conseil national des chefs de police a exhorté les gens à ne signaler aucune infraction à la police, car il s’agit d’une affaire civile et non pénale.