Interdiction des téléphones portables dans les écoles proposée par Gavin Williamson

Une interdiction des téléphones portables dans les écoles est envisagée dans une nouvelle consultation sur le comportement et la discipline, Gavin Williamson avertissant que les appareils sont « distrayants » et pourraient même être « dommageables ».

L’éducation a déclaré qu’il souhaitait rendre la journée scolaire « sans mobile » et garantir que les élèves puissent bénéficier de « salles de classe calmes ».

Mais un syndicat de premier plan a déclaré que M. Williamson semblait être « obsédé » par le sujet des téléphones portables dans les écoles.

Une interdiction de leur utilisation dans les écoles est envisagée dans le cadre d’une consultation de six semaines lancée mardi, qui sollicite l’avis des enseignants, des parents et d’autres membres du personnel sur la manière de gérer un bon comportement.

L’appel à preuves précède les mises à jour prévues des directives du gouvernement plus tard cette année sur le comportement, la discipline, les suspensions et les exclusions permanentes.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déjà annoncé les détails de son programme de « hub de comportement » de 10 millions de livres sterling.

Les chefs d’établissement et les spécialistes du comportement de 22 « écoles principales » et de deux chaînes d’académies jouissant d’une solide réputation en matière de comportement encadrent et soutiennent les écoles aux prises avec une mauvaise discipline dans le cadre du programme.

Les écoles choisies donnent des conseils sur une variété de questions – allant de la définition d’attentes claires pour éliminer les perturbations de faible niveau dans les salles de classe, à des approches plus systématiques pour maintenir l’ordre dans l’école, y compris l’interdiction d’utiliser les téléphones portables et le maintien de couloirs calmes.

Dans le cadre de la consultation, il sera demandé aux répondants comment les politiques et approches comportementales des écoles ont changé au milieu de la pandémie et quelles pratiques réussies ils ont l’intention de maintenir.

« Aucun parent ne veut envoyer son enfant dans une école où les mauvais comportements sont monnaie courante. Chaque école devrait être un endroit sûr qui permet aux jeunes de s’épanouir et aux enseignants d’exceller », a déclaré M. Williamson.

« Les téléphones portables ne sont pas seulement distrayants, mais lorsqu’ils sont mal utilisés ou surutilisés, ils peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale et le bien-être d’un élève. Je veux mettre un terme à cela, rendre la journée d’école sans mobile.

«Pour que nous puissions aider les élèves à surmonter les défis de la pandémie et à améliorer les opportunités pour tous les jeunes, nous devons nous assurer qu’ils peuvent bénéficier de salles de classe calmes qui les aident à s’épanouir.»

L’Association of School and College Leaders (ASCL) a accusé M. Williamson de « jouer avec les députés d’arrière-ban » avec ses plans.

« Le secrétaire à l’éducation semble être obsédé par le sujet des téléphones portables dans les écoles. En réalité, chaque école aura déjà une politique solide sur l’utilisation des téléphones portables ; ce n’est pas une sorte de gratuité numérique », a déclaré le secrétaire général du syndicat.

« Les approches varieront selon les paramètres et les contextes, mais il s’agit d’une décision opérationnelle pour les écoles, et non de quelque chose qui peut être microgéré depuis Westminster. »

Il a ajouté: « Franchement, les dirigeants d’écoles et de collèges préféreraient que le secrétaire à l’Éducation propose un plan de relance post-pandémie ambitieux et explique comment il entend minimiser les perturbations éducatives le prochain trimestre, plutôt que de jouer aux simples députés sur le sujet du comportement. «

Pendant ce temps, Sarah Hannafin, conseillère politique principale pour le syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré : « Les interdictions de téléphone portable fonctionnent pour certaines écoles, mais il n’y a pas une politique qui fonctionnera pour toutes les écoles.

« L’interdiction pure et simple des téléphones portables peut causer plus de problèmes qu’elle n’en résout, rendant l’utilisation du téléphone « souterraine » et rendant les problèmes moins visibles et moins évidents à résoudre pour les écoles.

Plus tôt cette année, M. Williamson a déclaré qu’il soutiendrait les écoles qui décident d’interdire l’utilisation des téléphones portables, affirmant que les appareils détournent l’attention de « l’exercice et du bon jeu à l’ancienne » et contribuent à la cyberintimidation.

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré en avril que la technologie avait été « inestimable » pour les élèves pendant les périodes de confinement, mais qu’« il est maintenant temps de ranger les écrans ».

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse