Interdiction des plastiques au Canada : comment les entreprises réagissent

Alors que la première phase de l’interdiction des plastiques au Canada entre en vigueur, les restaurants et les épiceries proposent des remplacements plus écologiques en supprimant progressivement les sacs, les couverts et les emballages jetables.

Depuis mardi, la fabrication et l’importation de pailles, de sacs, de couverts, de bâtonnets à mélanger et de contenants à emporter en plastique à usage unique sont interdites au Canada. La fabrication et l’importation de supports annulaires pour les boissons en canette devraient être interdites en juin, tandis qu’une interdiction de la vente de ces plastiques à usage unique entrera en vigueur le 20 décembre 2023.

Voici comment les entreprises ont réagi et ont pris de l’avance sur l’interdiction des plastiques :

CHAÎNES DE CAFÉ

Tim Hortons utilisait déjà des pailles en papier depuis octobre 2020. Mais le jour même où la première phase de l’interdiction des plastiques est entrée en vigueur, l’entreprise a annoncé qu’elle déploierait des couverts en bois et en fibres à partir du début de 2023.

Tim Hortons prévoit également lancer un nouvel emballage alimentaire pour le petit-déjeuner et le déjeuner qui, selon l’entreprise, utilise 75 % moins de matériaux. À Vancouver, l’entreprise teste également de nouveaux couvercles de boissons en fibre.

Mais Tim Horton n’est pas la seule entreprise de café à s’être empressée de remplacer les plastiques à usage unique. Starbucks Canada a annoncé en août 2021 qu’il était passé aux pailles en papier et aux couverts en polypropylène recyclable.

Starbucks a également repris son programme apportez votre propre tasse en août 2021 après l’avoir temporairement interrompu en raison de problèmes liés au COVID-19. Les clients qui apportent leur propre tasse peuvent également bénéficier d’une réduction de 10 centimes sur leur boisson. À Vancouver, l’entreprise a également commencé à facturer 25 cents pour les gobelets à usage unique conformément aux règlements municipaux.

CHAÎNES DE RESTAURATION

A&W a déjà opté pour les pailles en papier. La société a annoncé l’élimination progressive des pailles en plastique en 2018 et est également l’une des rares chaînes de restauration rapide à proposer des paniers en métal, des tasses en verre et des assiettes en céramique aux clients du restaurant.

La même année, Subway Canada a emboîté le pas avec des pailles en papier, achevant sa transition en août 2019.

Recipe Unlimited – société mère de Harvey’s, Swiss Chalet, New York Fries et de plusieurs autres chaînes de restaurants – a également annoncé en 2018 qu’elle éliminerait les pailles en plastique. En avril 2019, la société a également annoncé qu’elle éliminerait les sacs à emporter en plastique et les contenants en polystyrène.

En octobre 2021, McDonald’s Canada a annoncé qu’il passerait aux pailles en papier, aux couverts en bois et aux bâtonnets à mélanger. McDonald’s permet également aux clients d’apporter leurs propres tasses réutilisables pour les commandes de café et de thé depuis juillet 2022.

ÉPICERIES

en janvier 2020, Sobeys a annoncé son abandon des sacs en plastique à usage unique, devenant ainsi la première épicerie nationale canadienne à le faire.

En avril 2022, Walmart a cessé de proposer des sacs en plastique, proposant à la place des sacs en tissu réutilisables. Mais l’entreprise a été critiquée pour avoir distribué des sacs en tissu pour les commandes d’épicerie en ligne, laissant certains clients aux prises avec des piles de sacs en tissu inutiles.

Metro a annoncé en juin qu’elle cesserait de distribuer des sacs en plastique dans ses magasins d’ici septembre. Les Compagnies Loblaw ont également annoncé en juin leur intention d’éliminer les sacs à provisions en plastique à usage unique d’ici le premier trimestre de 2023, et en octobre, la société a annoncé que l’élimination était terminée au Manitoba, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest.