Interdiction des feux à ciel ouvert de catégories 2 et 3 à venir pour Okanagan-Shuswap

Une interdiction des feux à ciel ouvert de catégories 2 et 3 entre en vigueur dans tout l’Okangan-Shuswap à midi le jeudi 18 mai.

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’interdiction, qui comprend également les feux d’artifice, les lanternes célestes, les cibles explosives binaires, les barils / cages de combustion de toute taille ou description et les brûleurs à rideau d’air, est promulguée pour le centre d’incendie de Kamloops afin d’aider à prévenir les incendies de forêt causés par l’homme et protéger la sécurité publique.

L’interdiction n’inclut pas les feux de camp de catégorie 1 qui mesurent un demi-mètre de haut sur un mètre de haut ou moins. Elle ne s’applique pas non plus aux cuisinières qui utilisent du gaz, du propane ou des briquettes.

Un feu ouvert de catégorie 2 est un feu qui brûle :

• matériaux en un seul tas n’excédant pas 2 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur ;

• matériaux concurremment en 2 tas chacun n’excédant pas 2 m de hauteur et 3 m de largeur ; ou

• chaume ou herbe sur une superficie n’excédant pas 0,2 hectare.

Un feu ouvert de catégorie 3 est un feu qui brûle :

• matériaux concurremment en trois tas ou plus chacun n’excédant pas 2 m de hauteur et 3 m de largeur ;

• matériaux en un ou plusieurs tas dépassant chacun 2 m de hauteur ou 3 m de largeur,

• un ou plusieurs andains, chacun n’excédant pas 200 m de long ou 15 m de large,

• chaume ou herbe sur une superficie supérieure à 0,2 ha.

« Ces interdictions s’appliquent à toutes les terres publiques et privées relevant de la compétence du Kamloops Fire Center, sauf indication contraire dans un texte législatif (par exemple, dans un règlement du gouvernement local) », lit-on dans le communiqué de presse du 16 mai du BC Wildfire Service. « Avant d’allumer un feu, les gens doivent vérifier auprès des autorités gouvernementales locales si d’autres restrictions de brûlage sont en vigueur. »

L’interdiction restera en vigueur jusqu’à sa révocation. Toute personne trouvée en infraction peut se voir délivrer une contravention de 1 150 $, être tenue de payer une pénalité administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 $ ou, si elle est reconnue coupable par un tribunal, une amende pouvant atteindre 100 000 $ et/ou être condamnée à un an de prison. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

Pour signaler un incendie de forêt, un feu de camp sans surveillance ou une violation de brûlage à ciel ouvert, appelez le 1 800 6635555 sans frais ou le *5555 sur un téléphone cellulaire. Pour obtenir des renseignements à jour sur l’activité actuelle des feux de forêt, les restrictions de brûlage, les fermetures de routes et les avis sur la qualité de l’air, appelez le 1 888 3-FOREST ou visitez bcwildfire.ca.

