Interdiction des caméras de sécurité chinoises dans les sites gouvernementaux “sensibles”

Les services gouvernementaux ont reçu l’ordre de cesser d’installer des caméras de surveillance fabriquées par des entreprises chinoises sur des “sites sensibles” en raison de problèmes de sécurité.

L’ordonnance s’applique aux «systèmes de surveillance visuelle» fabriqués par des entreprises soumises à la loi chinoise sur la sécurité nationale, qui oblige les entreprises à coopérer avec les services de sécurité de Pékin.

Les ministères de Whitehall ont été informés que l’équipement existant ne devrait pas être connecté aux réseaux centraux départementaux et qu’il faudrait envisager de le supprimer complètement.

Le changement de politique a été annoncé par le chancelier du duché de Lancaster, Oliver Dowden, et fait suite aux inquiétudes de Westminster concernant l’utilisation d’équipements fabriqués en Chine.

M. Dowden a déclaré aux députés: «Le groupe de sécurité du gouvernement a entrepris un examen des risques de sécurité actuels et futurs associés à l’installation de systèmes de surveillance visuelle sur le domaine gouvernemental.

“L’examen a conclu que, compte tenu de la menace qui pèse sur le Royaume-Uni et de la capacité et de la connectivité croissantes de ces systèmes, des contrôles supplémentaires sont nécessaires.

« Les départements ont donc reçu pour instruction de cesser le déploiement de tels équipements sur des sites sensibles, où ils sont produits par des entreprises soumises à la loi nationale sur le renseignement de la République populaire de Chine.

“Étant donné que les considérations de sécurité sont toujours primordiales autour de ces sites, nous prenons des mesures maintenant pour éviter que tout risque de sécurité ne se matérialise.”

M. Dowden a déclaré qu'”aucun équipement de ce type ne devrait être connecté aux réseaux centraux des départements” et que les ministères devraient déterminer s’ils doivent immédiatement retirer et remplacer ces équipements des sites sensibles, plutôt que d’attendre les mises à niveau prévues.

Les autorités ont également été invitées à déterminer si la même «atténuation des risques» devrait être étendue aux emplacements qui ne sont pas désignés «sensibles».

Cette décision fait suite aux préoccupations soulevées par les députés et un organisme de surveillance.

En juin, le commissaire à la biométrie et aux caméras de surveillance, Fraser Sampson, a déclaré: «Presque tous les aspects de notre vie sont désormais sous surveillance à l’aide de systèmes avancés conçus et achetés auprès d’entreprises sous le contrôle d’autres gouvernements, des gouvernements avec lesquels ces entreprises partagent des données. obligations dans leur propre cadre juridique national.

L’infrastructure de surveillance publique a été construite sur “l’amiante numérique”, a averti M. Sampson, “exigeant à la fois une grande prudence lors de la manipulation des produits installés par une génération précédente et, en priorité, un moratoire sur toute installation ultérieure jusqu’à ce que nous comprenions pleinement les risques que nous avons établi”.

La commission des affaires étrangères de la Chambre des communes a précédemment appelé à l’interdiction des équipements fabriqués par Hikvision et d’autres sociétés qui auraient fait déployer leurs caméras dans des camps d’internement de la province chinoise du Xinjiang.

Il a été rapporté que des caméras Hikvision ont été utilisées à l’intérieur du ministère de la Santé et des Affaires sociales, où des problèmes de sécurité ont été soulevés à propos d’une fuite de vidéosurveillance montrant le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, embrassant un assistant.

Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes et du groupe de recherche sur la Chine des députés, a salué cette décision mais a déclaré qu’elle devrait aller plus loin.

Le député conservateur a déclaré : « Retirer les caméras de surveillance chinoises du domaine est un pas dans la bonne direction – mais nous pouvons aller beaucoup plus loin.

« Les organismes publics et les autorités locales ne devraient pas s’approvisionner auprès de sociétés de surveillance, telles que Hikvision, qui ont systématiquement échoué à révéler leur complicité dans les violations des droits de l’homme orchestrées par le PCC (Parti communiste chinois) contre le peuple ouïghour et d’autres minorités au Xinjiang.

“Toute interdiction devrait également être soutenue par un nouveau cadre d’approvisionnement national qui offre des alternatives à la technologie soutenue par l’État chinois qui pourrait être obligée de transférer de grandes quantités de données de citoyens britanniques entre les mains du PCC.”





Un porte-parole de Hikvision a déclaré : « Il est catégoriquement faux de présenter Hikvision comme une menace pour la sécurité nationale.

“Aucune institution technique ou évaluation respectée n’est parvenue à cette conclusion.

« Hikvision ne peut pas transmettre les données des utilisateurs finaux à des tiers, nous ne gérons pas les bases de données des utilisateurs finaux et nous ne vendons pas non plus de stockage en nuage au Royaume-Uni. « Nos caméras sont conformes aux règles et réglementations britanniques applicables et sont soumises à des exigences de sécurité strictes.

«Nous avons toujours été totalement transparents sur nos opérations au Royaume-Uni et nous nous sommes engagés auprès du gouvernement britannique pour clarifier les malentendus concernant l’entreprise, nos activités et répondre à leurs préoccupations. Nous chercherons de toute urgence à dialoguer davantage avec les ministres pour comprendre cette décision. »