Interdiction demandée pour les logiciels et le matériel chinois et russe utilisés dans les véhicules autonomes sur les routes américaines

NEW YORK — Le ministère américain du Commerce cherche à interdire la vente aux États-Unis de véhicules connectés et autonomes équipés de logiciels et de matériels chinois et russes, dans le but déclaré de protéger la sécurité nationale et les conducteurs américains.

La mesure annoncée lundi est proactive mais cruciale, a déclaré l’agence, étant donné que toutes les cloches et sifflets dans les voitures comme les microphones, les caméras, le suivi GPS et la technologie Bluetooth pourraient rendre les Américains plus vulnérables aux mauvais acteurs et potentiellement exposer des informations personnelles, de l’adresse du domicile des conducteurs, à l’endroit où leurs enfants vont à l’école.

Dans des situations extrêmes, un adversaire étranger pourrait arrêter ou prendre le contrôle simultané de plusieurs véhicules circulant aux États-Unis, provoquant des accidents et bloquant les routes, a déclaré la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo aux journalistes lors d’un appel dimanche.

« Il ne s’agit pas d’une question de commerce ou d’avantages économiques », a déclaré Raimondo. « Il s’agit d’une mesure strictement de sécurité nationale. La bonne nouvelle est qu’à l’heure actuelle, nous n’avons pas beaucoup de voitures chinoises ou russes sur nos routes. »

Mais Raimondo a déclaré que l’Europe et d’autres régions du monde où les véhicules chinois sont devenus monnaie courante très rapidement devraient servir de « récit édifiant » pour les États-Unis.

Des inquiétudes en matière de sécurité concernant les nombreuses fonctions pilotées par logiciel des véhicules chinois sont apparues en Europe, où les voitures électriques chinoises ont rapidement gagné des parts de marché.

« Qui contrôle ces flux de données et ces mises à jour de logiciels est une question loin d’être triviale, dont les réponses empiètent sur des questions de sécurité nationale, de cybersécurité et de vie privée individuelle », a écrit Janka Oertel, directrice du programme Asie au Conseil européen des relations étrangères, sur le site Web du conseil.

Les véhicules sont désormais des « plateformes de mobilité » qui surveillent le comportement du conducteur et des passagers et suivent leur environnement.

Un haut responsable de l’administration a déclaré qu’il ressort clairement des termes des contrats de service inclus avec la technologie que les données des véhicules finissent en Chine.

Raimondo a déclaré que les États-Unis n’attendront pas que leurs routes soient peuplées de voitures chinoises ou russes.

« Nous publions une proposition de règle pour répondre à ces nouvelles menaces à la sécurité nationale avant que les fournisseurs, les constructeurs automobiles et les composants automobiles liés à la Chine ou à la Russie ne deviennent monnaie courante et répandus dans le secteur automobile américain », a déclaré Raimondo.

Il est difficile de savoir quand la Chine pourrait atteindre ce niveau de saturation, a déclaré un haut responsable de l’administration, mais le ministère du Commerce affirme que la Chine espère entrer sur le marché américain et plusieurs entreprises chinoises ont déjà annoncé leur intention d’entrer dans le secteur des logiciels automobiles.

Le ministère du Commerce a ajouté la Russie à la réglementation car le pays tente de « donner un nouveau souffle à son industrie automobile », ont déclaré de hauts responsables de l’administration lors de l’appel.

La réglementation proposée interdirait l’importation et la vente de véhicules équipés de logiciels et de matériels fabriqués en Russie et en Chine qui permettraient au véhicule de communiquer avec l’extérieur via des modules Bluetooth, cellulaires, satellites ou Wi-Fi. Elle interdirait également la vente ou l’importation de composants logiciels fabriqués en Russie ou en République populaire de Chine qui permettent collectivement à un véhicule hautement autonome de fonctionner sans conducteur au volant. L’interdiction s’appliquerait aux véhicules fabriqués aux États-Unis à l’aide de technologies chinoises et russes.

La règle proposée s’appliquerait à tous les véhicules, mais exclurait ceux qui ne sont pas utilisés sur la voie publique, comme les véhicules agricoles ou miniers.

Les responsables du commerce ont rencontré tous les principaux constructeurs automobiles du monde entier pendant la rédaction du projet de règle afin de mieux comprendre les réseaux de la chaîne d’approvisionnement, selon de hauts responsables de l’administration, et ont également rencontré diverses associations industrielles.

Bien que les logiciels chinois et russes soient peu nombreux aux États-Unis, le problème est plus compliqué pour le matériel. C’est pourquoi les responsables du Commerce ont déclaré que les interdictions sur les logiciels prendraient effet pour l’année modèle 2027 et que les interdictions sur le matériel prendraient effet pour l’année modèle 2030, ou le 1er janvier 2029, pour les unités sans année modèle.

Le ministère du Commerce invite le public à formuler des commentaires, qui doivent être formulés 30 jours après la publication d’une règle avant qu’elle ne soit finalisée. Cela devrait se produire d’ici la fin de l’administration Biden.

La nouvelle règle fait suite aux mesures prises plus tôt ce mois-ci par l’administration Biden pour sévir contre les produits bon marché vendus en provenance de Chine, y compris les véhicules électriques, renforçant l’effort visant à réduire la dépendance des États-Unis à l’égard de Pékin et à soutenir l’industrie nationale.

David McHugh, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article depuis Francfort, en Allemagne.