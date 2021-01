La chaîne YouTube de l’ancien président Donald Trump restera suspendue, a annoncé mardi la plateforme de vidéo en ligne.

YouTube a suspendu la chaîne officielle de Trump le 12 janvier de la mise en ligne de nouveau contenu pendant au moins une semaine, invoquant à l’époque le potentiel de violence après le siège meurtrier du Capitole américain le 6 janvier.

« Compte tenu des inquiétudes concernant le potentiel de violence actuel, la chaîne Donald J. Trump restera suspendue », a déclaré YouTube dans un communiqué à USA TODAY. «Nos équipes restent vigilantes et suivent de près tout nouveau développement».

La suspension empêche la mise en ligne de nouvelles vidéos ou de flux en direct sur la chaîne. Les commentaires sur la chaîne, qui compte près de 2,8 millions d’abonnés, sont également désactivés indéfiniment.

Au moment où il a suspendu la chaîne de Trump, YouTube a supprimé une vidéo dans laquelle le président a déclaré aux journalistes que le destituer pour incitation à la violence au Capitole serait «très dangereux pour les États-Unis».

Avant que YouTube ne suspende la chaîne de Trump, Facebook et Instagram, ainsi que Twitter et Snap avaient déjà bloqué Trump à la suite des émeutes du Capitole. Facebook a bloqué Trump indéfiniment des plates-formes avec le PDG Mark Zuckerberg disant à l’époque: « Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands. »

La semaine dernière, Facebook a envoyé à son conseil de surveillance le problème pour rétablir l’accès de l’ancien président Trump à ses comptes. Le conseil a 90 jours pour rendre une décision, mais il devrait le faire plus rapidement.

Twitter a définitivement interdit Trump le 8 janvier, « en raison du risque d’une nouvelle incitation à la violence », a déclaré la société.

YouTube a également supprimé la chaîne de Rudy Giuliani, avocat personnel de l’ancien président, de son programme de partenariat. La suspension temporaire signifie que Giuliani ne pourra pas monétiser la chaîne, selon YouTube.

Les politiques du site empêchent les canaux de gagner de l’argent – comme les revenus de publicités – sur du contenu sur des questions controversées, des événements sensibles et des actes nuisibles et dangereux. Et plus récemment, YouTube a annoncé qu’il supprimerait le contenu alléguant une fraude généralisée ou des erreurs ayant modifié le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Les chaînes suspendues peuvent faire appel ou présenter une nouvelle demande pour rejoindre le programme dans les 30 jours, si les problèmes sous-jacents qui ont conduit à la suspension ont été résolus, indique YouTube.

Auparavant, YouTube avait supprimé un podcast vidéo de la chaîne Giuliani de Giuliani dans lequel il suggérait que les événements de la journée et l’émeute du Capitole étaient orchestrés pour donner une mauvaise image du président Trump.

Contribution: Jessica Guynn, Kelly Tyko

